“Vuole picchiare Varrese!”. Grande Fratello, panico dopo la finale. È successo tutto in un istante a puntata finita. Ma andiamo con ordine: sui social, a notte fonda, sono iniziate ad apparire degli strani rumors riguardo una presunta rissa fuori agli studi del programma Mediaset. In tanti hanno pensato semplicemente ad una delle tante fake news che girano di solito o a qualcosa di non confermato e quindi non divulgabile. Tuttavia la cosa è stata prima confermata da alcuni concorrenti del Grande Fratello, ma soprattutto sono stati divulgati dei video fuori dagli studi.

Andiamo con ordine però, chi ha tentato di picchiare Massimiliano Varrese e soprattutto perché? Il protagonista del gesto vergognoso è Josh Rossetti, il fratello dal carattere fumino di Perla. Sembra che il giovane, molto alterato, poco dopo la fine Grande Fratello, abbia prima preso a calci una porta e a pugni un muro; dopodiché si è scagliato contro un’auto dove al suo interno sembra ci fosse proprio Varrese. In un filmato pubblicato sui social, si vede il giovane essere spintonato lontano da una macchina, mentre tra urla e calci alcuni provano a calmarlo.





Stefano Miele qualche ora dopo ha confermato tutto e mentre era assieme a Monia La Ferrera (l’attuale fidanzata di Josh ed ex compagna di Varrese), ha detto: “Qui con me ho Monia che non ce la fa proprio più, è piena. Ma che cosa hanno fatto?“. La donna ha risposto: “Massimiliano ha cominciato ad applaudire. Cosa applaudiva? Me“. A rendere noto un altro dettaglio ci pensano alcune ragazze presenti alla sfuriata di Josh.

ma che sta facendo josh dietro, aveva puntato dei soldi sulla vittoria di bealuz e sta sfasciando tutto per disperazione?pic.twitter.com/S6T9tWV21m — Paola. (@Iperborea_) March 26, 2024

Le stesse confermano che Josh fosse molto arrabbiato con Massimiliano Varrese: “Non riuscivano a fermarlo. Era incavolato per qualcosa che aveva detto o fatto Massimiliano e infatti voleva che uscisse dalla macchina“. Ma il motivo? Sembra che Massimiliano abbia scoperto che Monia, dopo essere uscita dal Grande Fratello, si è messa insieme a Josh Rossetti e che per questo abbia fatto un applauso alla Ferrera: “Avete sentito cosa è successo?”.

In che senso tra Josh e Varrese c’è stata una rissa #GrandeFratello pic.twitter.com/jmcVT5oyN5 — Daniele (@__Clemens_) March 26, 2024

E ancora: “In pratica Massimiliano ha iniziato ad applaudire verso Monia dicendo ‘brava, brava, brava’ e Josh si è arrabbiato. Però posso dire una cosa io? Non c’è giustificazione a tutto questo. E non si possono giustificare comportamenti violenti. Quindi dico no alla violenza“. Una cosa così non si era mai vista al Grande Fratello italiano, un gesto vergognoso che rende lo spettacolo davvero triste per una rete come Mediaset. Chissà se Pier Silvio Berlusconi avrà intenzione di fare qualcosa a riguardo.

