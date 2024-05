Amici 23, l’ex ballerino che potrebbe ‘far fuori’ Raimondo Todaro. Nella serata di ieri, domenica 12 maggio, è andata in onda un’altra emozionante puntata del talent show condotto da Maria De Filippi. Ormai siamo alla semifinale e i vari Marisol, Dustin, Petit, Holden, Mida e Sarah si stanno giocando tutte le carte per poter trionfare.

Gli ultimi due, Mida e Sarah, in particolare sono arrivati al ballottaggio finale e uno di loro sarebbe dovuto uscire, ma la produzione ha deciso di promuoverli entrambi alla finale. Nelle scorse ore il ballerino e coreografo Fabrizio Prolli ha rilasciato un’intervista a FanPage dove ha parlato tra l’altro degli allievi in gara e di quello che gli piacerebbe fare dopo la recente esperienza a “Viva Rai2” con Fiorello.

Il giudizio di Prolli sugli allievi e poi la frase su Raimondo Todaro

“Certo, mi candido al ruolo di giudice – ha detto Fabrizio Prolli – Magari in un programma come Ballando con le stelle o X Factor. Sono pronto. Mi piacerebbe tantissimo. Ad Amici, invece, mi piacerebbe giudicare le sfide. Se mi dovessero mai chiamare a fare l’insegnante, lo farei molto volentieri anche se litigherei con Raimondo Todaro in un secondo. Non la penso come lui su tante cose”.

Sugli allievi ha dichiarato: “Quelli che ritenevo fossero un passettino indietro sono usciti. Invece, tra i cantanti, non mi dispiaceva Martina. Come dicevo, mi piace molto il modo di scrivere di Holden. Quanto a Petit, sono convinto che stia cavalcando l’onda di questa moda del rap neomelodico, un po’ come Geolier e quindi sarà molto seguito e avrà successo”.

Infine sul musical “Rocky” che sta preparando e andrà in scena a ottobre: “Curo le coreografie anche di quello spettacolo. È un progetto unico, ha girato il mondo, ma in Italia è un’esclusiva. Tra i produttori c’è anche Sylvester Stallone, la storia la conosciamo tutti ma vederla sul palcoscenico sarà emozionante. Ci saranno le audizioni a fine maggio. Così comincerà tutto il processo creativo che finirà con il debutto a ottobre. Quest’anno sono contento, ho fatto tante cose belle. Ho avuto anche la possibilità di fare uno spettacolo tutto mio a New York, che sta girando l’America. Si chiama Euforia Italiana, una compagnia di sole donne e canzoni di Annalisa, Mahmood, Elisa, solo artisti italiani”.

