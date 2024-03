Le bambine di Veronica Peparini e Andreas Muller sono nate il 18 marzo e presentandole, il papà ha detto: “Oggi con voi io rinasco”. Una dedica meravigliosa che racchiude tutta l’ansia e la preoccupazione vissuta in questi mesi dopo che i medici li avevano avvisati di un problema di una delle due gemelline. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e Penelope e Ginevra sono venute al mondo.

“Grazie dell’amore, dei pensieri, i messaggi e degli auguri per la festa del papà ma io devo ancora dimostrare il padre che sarò quindi auguri a mio padre ora anche nonno e a tutti i padri che danno la vita per i loro figli. Il regalo più bello per questa festa e per il resto della mia vita siete voi due. Vi amo”, aveva scritto Andreas Muller.

Veronica Peparini, chi sono i figli Olivia e Daniele

E della compagna Veronica Peparini aveva scritto: “Sono fortunato ad averla, è un supereroe, un esempio per ogni generazione, passata, presente e futura. Iconica”. La coreografa è diventata mamma a 52 anni e per questo motivo, spesso è stata presa di mira dagli hater. Ma pochi sanno che Veronica Peparini era già madre di due bambini: Daniele e Olivia.

In queste ore Penelope e Ginevra sono state dimesse dall’ospedale e tutta la famiglia ha potuto fare rientro in casa, dove ad attenderli c’erano proprio Daniele e Olivia. Mamma Veronica ha voluto immortalare la scena e pubblicare le foto sui social: “Fiera e grata”, ha scritto, certa che Daniele e Olivia saranno degli splendidi fratelli maggiori.

Veronica Peparini è stata sposata per quindici anni con il ballerino e insegnate di danza Fabrizio Prolli e da lui sono nati Daniele e Olivia. Quest’ultima nel 2021, a soli nove anni, si è esibita sul palco di Amici di Maria De Filippi insieme alla ballerina Giulia Stabile sulle note di L’anima vola di Elisa.

Daniele Prolli ha compiuto 16 anni lo scorso mese di dicembre e l’ex docente di Amici ha voluto esprimere tutto il suo amore attraverso un toccante post. “Auguri a te principe mio, oggi 16! Stai diventando un uomo e sono felice e fiera del ragazzo che sei! Sensibile e intelligente, riservato e sempre presente”. Olivia