L’Isola dei Famosi ha dovuto fare i conti con un altro addio, questa volta inaspettato, quello di Peppe Di Napoli, pescivendolo che con il suo account TikTok è diventato virale sul web. “Abbandono l’isola perché sono stanco. Non ce la faccio più. Chiedo scusa a tutti gli italiani, ma me ne vado”, ha detto il naufrago in un video pubblicato sui canali social ufficiali del programma.

“Grazie a tutti per il supporto. Purtroppo per problemi fisici ho dovuto abbandonare il programma. Grazie Italia, grazie Napoli. E grazie all’immenso staff del programma. Un’esperienza che porterò sempre con me”, è invece il testo che si può leggere sulla pagina ufficiale della Pescheria Di Napoli di proprietà di Peppe.

Peppe Di Napoli parla della lite con Francesco Benigno all’Isola dei Famosi

Dopo la squalifica di Francesco Benigno, un altro naufrago ha lasciato l’Isola dei Famosi e proprio in queste ore, tornato sui social, ha parlato del tema caldo della settimana. Come sappiamo, l’attore palermitano è stato squalificato dal gioco per ‘comportamenti non consoni al reality show’, ma sui social ha rispedito al mittente le accuse e ha dato la sua versione dei fatti.

Francesco Benigno ha parlato di minacce, proposte di soldi in cambio del suo silenzio e dell’intenzione di un autore dell’Isola dei Famosi di sabotarlo fin dall’inizio della sua avventura in Honduras. Rispondendo a un fan tramite il box di Instagram, Peppe Di Napoli ha parlato della lite con l’attore palermitano.

Tra i due c’è stata una discussione molto accesa e Peppe Di Napoli ha spiegato cosa è successo sull’Isola con il naufrago. “In un momento di tensione può capitare, ma da persone adulte abbiamo subito chiarito”, ha scritto l’ormai ex naufrago parlando della discussione con Benigno. Insomma, sembra che tra i due sia tornato il sereno poco dopo.