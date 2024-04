All’Isola dei Famosi Pietro Fanelli è uno dei concorrenti più in vista dell’edizione 2024. Ora abbiamo scoperto meglio chi sia la fidanzata famosa del poeta, che proprio nelle ultime ore si è soffermato sul suo amore. Parlando con gli altri naufraghi, il ragazzo ha confessato di vivere momenti altalenanti, infatti a volte non sta bene pensando alla distanza ma poi ha capito una cosa.

Infatti, all’Isola dei Famosi Pietro Fanelli, parlando della fidanzata che è famosa, ha detto: “Prima pensavo alla mia donna e stavo male, ora la penso e sono felice di amarla e di essere innamorato. Questa non è una relazione come le altre, come le solite, queste è la relazione e sono sicuro di questo. Anche se nella mia carriera, nella mia vita e nel mio campo per come sono è complicato stare con una persona. Le persone vogliono un mondo da esplorare”.

Isola dei Famosi, Pietro Fanelli parla della fidanzata famosa: chi è lei

Poi ha aggiunto: “Pensavo di fare mille figli con persone diverse: uno in Etiopia e uno in Russia. Meno male che mi sono fermato, so che quando tornerò sarà ancora meglio di prima“. Dunque, all’Isola dei Famosi Pietro Fanelli ha parlato con entusiasmo della sua fidanzata. E sappiamo che è famosa a livello nazionale, come ha riportato il sito Gossip e Tv.

Innanzitutto il nome della sua partner è Alessandra Scarci. Sappiamo che è del 1994 e lavora come attrice, ballerina e conduttrice. Ha ottenuto una laurea in Psicologia giuridica, ma parlando della recitazione, ha lavorato nel film Loro 1 e 2 del regista Paolo Sorrentino ma anche nella pellicola Ed è subito commedia. Ma ha anche fatto altro in carriera, essendo autrice ed interprete.

La fidanzata di Pietro dell’Isola ha cominciato a recitare anche a teatro sin da quando aveva 6 anni. A La Triennale di Milano ha messo a punto due lavori sul concetto di identità personale e sui labirinti della mente umana.