Isola dei Famosi, nell’ultima puntata andata in onda, la quarta, si è aperto un giallo grazie a Greta. La naufraga si è lamentata di una cosa accaduta su Playa Espinada e prima delle nomination ha detto che avrebbe voluto votare un naufrago perché ha infranto il regolamento ma quel naufrago è immune. “So che questo è un reality, ma a me piace giocare lealmente” le parole di Greta.

Vladimir Luxuria ha risposto di essere al corrente dell’accaduto ma aggiunto: Per il momento lasciamo questo ‘giallo’ in sospeso, poi daremo tutte le risposte e nel caso prenderemo dei provvedimenti”. Si è poi scoperto che il protagonista del “giallo” è Pietro il poeta, lo stesso che aveva dichiarato di voler digiunare e di essere poco affine alle regole e che poi ha confessato di aver mangiato il cibo sottratto ai cameraman ed è stato per questo punito. Ma non è stato lui a rubarlo. Ma intanto è arrivato il provvedimento.

Isola, il provvedimento per il cibo proibito

Con questo messaggio dello Spirito dell’Isola: “La verità viene sempre a galla. Pietro ha confessato di aver sottratto del cibo nell’area riservata alla troupe. Per i prossimi cinque giorni avrà diritto solo a metà razione di riso, 20 grammi, e il leader ne sarà responsabile”, si legge nel comunicato. “Se dovessero esserci stati altri colpevoli, lo spirito dell’Isola si augura che lo dichiarino spontaneamente e accettino la stessa sorte”.

“Ho mangiato un po’ di riso, una patatina fritta, un pezzetto di carne e un pomodoro. Lo Spirito dell’Isola mi ha punito, ma sono fiero della mia scelta. Ho avuto coraggio a dire la verità”, ha detto Pietro dopo il provvedimento. Anche Alvina ha ammesso di aver ricevuto un “regalino”, ma di non aver ceduto alla tentazione: “Ero nel mio letto a baldacchino e ho ricevuto da qualcuno un po’ di riso. Era riso e non l’ho mangiato, se fosse stato un cioccolatino l’avrei mangiato”.

Anche Khady, che a Greta aveva detto di avere la coscienza pulita, ha ammesso di aver mangiato un po’ di riso. “Pensa a farti gli affari tuoi”, ha detto smorzando la discussione. E poi arriva Daniele: non ha nessuna intenzione di smascherare il ladro: “So chi è stato, me l’hanno detto. La persona che è coinvolta in questo desinare notturno illegale è una persona che ha sempre manifestato pubblicamente il suo essere ligia alle regole”.