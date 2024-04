A pochi giorni dall’addio all’Isola dei Famosi di Francesco Benigno, quello di Peppe Di Napoli. Settimana di fuoco per i telespettatori, che ancora vogliono risposte sull’”esclusione”, come è stata definita dalla produzione del reality show, dell’attore. Perché dapprima si era parlato di ritiro, poi di squalifica per “comportamenti non consoni e vietati dal regolamento”. Ma è stato soprattutto l’intervento di Benigno a mezzo social a creare il caso.

Ha infatti parlato di una verità diversa, di minacce da parte della produzione e chiesto di mandare in onda i famosi video che avrebbero portato alla sua espulsione perché sicuro di non aver fatto nulla di vietato. Video che però, con grande delusione del pubblico, Vladimir Luxuria non ha mostrato giovedì sera liquidando la cosa nel giro di pochi minuti.

Isola, Peppe Di Napoli svela il vero motivo del ritiro

Insomma, il caso Benigno è ancora aperto ma anche il ritiro di Peppe Di Napoli sta facendo discutere. Poche ore fa è arrivato il comunicato ufficiale: “Peppe Di Napoli ha deciso di ritirarsi da L’Isola dei Famosi. Il televoto è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination: Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Guey“. Nessun accenno ai motivi del ritiro.

Poi, sempre sui canali social dell’Isola, un breve video del pescivendolo napoletano che spiegava: “Abbandono L’Isola dei Famosi perché sono stanco, non ce la faccio più a farla. Chiedo scusa a tutti gli italiani però io abbandono L’Isola e me ne vado“. Fin qui niente di strano, se non fosse che poco dopo Peppe è intervenuto su Instagram e raccontato altro.

Ha detto di aver “dovuto abbandonare il programma” per “problemi fisici”, proprio come successo a Francesca Bergesio una settimana fa.“Grazie a tutti per il supporto – le parole del pescivendolo sul suo profilo Instagram – Purtroppo per problemi fisici ha dovuto abbandonare il programma! Grazie Italia, grazie Napoli e grazie all’immenso staff di Mediaset Infinity e Banijay Italia. Un’esperienza che porterò sempre con me”. Dunque si è dovuto ritirare per problemi fisici? Come fa notare il sito Biccy è altra cosa dai motivi personali perché le cose cambiano sul piano contrattuale.