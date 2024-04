L’Isola dei Famosi 2024 perde un altro pezzo: il naufrago si è ritirato. E dire che durante la prima puntata del reality show di Canale 5 Vladimir Luxuria aveva chiesto ai concorrenti di farle una promessa e cioè che nessuno di loro si sarebbe ritirato dal gioco ottenendo subito un grande sì ma a quanto pare questa promessa è durata poco. Pochissimo: a soli 3 giorni dall’inizio Francesca Bergesio ha annunciato il suo abbandono.

L’ex Miss Italia è stata costretta al ritiro a causa di un infortunio che non le permetteva di proseguire l’avventura in Honduras. Poi ci si è messo anche il Covid, che ha però per fortuna solo frenato il percorso di 3 naufraghi, ovvero Greta, Aras ed Edoardo. Anche Luce è già tornata in Italia ma perché eliminata al primo televoto, mentre ancora impazza la polemica sul caso Francesco Benigno.

Isola dei Famosi, un altro ritiro

Prima la notizia del ritiro, poi quella dell’esclusione anche se l’attore ha negato sin da subito di aver avuto “comportamenti non consoni e vietati dal regolamento” e chiesto di mandare in onda i video. Cosa che però non è stata fatta nella puntata di giovedì con grande delusione del pubblico. E ora, come anticipato, arriva la notizia di un nuovo ritiro.

Notizia ufficiale perché comunicata direttamente dalla produzione sui canali social dell’Isola dei Famosi e riguarda Peppe Di Napoli, il pescivendolo che proprio giovedì sera era risultato il preferito del pubblico con il 41% delle preferenze. “Abbandono L’Isola dei Famosi perché sono stanco, non ce la faccio più a farla. Chiedo scusa a tutti gli italiani però io abbandono L’Isola e me ne vado“, le sue parole. Di seguito il testo del comunicato.

Peppe Di Napoli ha deciso di ritirarsi da “L’Isola dei Famosi”.

Il televoto è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination: Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye. pic.twitter.com/olMV236sMj — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 19, 2024

Peppe Di Napoli ha deciso di ritirarsi.#Isola pic.twitter.com/ty8FTdkubQ — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 19, 2024

“Peppe Di Napoli ha deciso di ritirarsi da L’Isola dei Famosi. Il televoto è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso sms verranno rimborsati”. Anche qui nessun altro dettaglio, probabilmente si scopriranno nella puntata in onda lunedì 22 aprile.