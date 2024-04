Puntata dell’Isola dei famosi 2024 ricca di colpi di scena. Come era prevedibile tutte le attenzioni sono state rivolte all’esclusione di Francesco Benigno, il naufrago sbarcato a Cayo Cochinos da poche ore squalificato per aver tenuto un comportamento non consono. Si è parlato di una lite furiosa con un episodio in particolare che ha convinto la produzione a prendere la drastica decisione.

“A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da L’Isola dei Famosi. Il Televoto di questa settimana è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso Sms verranno rimborsati”, si leggeva nel comunicato ufficiale.

Isola dei Famosi, pubblico furioso per Francesco Benigno

Poi la risposta e smentita di Francesco Benigno che, dai suoi social, ha attaccato la produzione, gli attori e l’inviata Elenoire Casalegno. L’attore ha fatto accuse molto pesanti: “Volevano costringermi a dichiarare il falso in cambio di soldi, dire che mi sono ritirato perché mi mancava mia moglie. Ho poi scoperto che i soldi di cui parlavano non erano quelli delle 10 settimane previsti del contratto, ma solo delle 2 in cui sono stato sull’isola”.

“Così facendo, non sarei andato più in studio e nessuno avrebbe più parlato di me. Lo hanno fatto per soldi. Se dovessi essere eliminato con il televoto, da contratto dovrei essere pagato fino alla decima settimana e presenziare in studio. Alla produzione non converrebbe e allora si sono inventati questa cosa”, ha detto ancora. Durante la puntata di giovedì tutti aspettavano notizie, ma Vladimir Luxuria ha liquidato il caso a inizio puntata spiegando: “Abbiamo deciso di non mostrare le immagini per rispetto del pubblico. Lui dovrebbe ringraziarci di questo”.

Una decisione che però non ha convinto i telespettatori, furiosi per non aver potuto visionare le immagini e quindi capire chi tra Francesco Benigno e la produzione dell’Isola dei Famosi abbia ragione. “Le immagini di Benigno dovevate farle vedere, almeno una volta per tutte si sapeva la verità. Invece così confermate il fatto che avete qualcosa da nascondere dal momento che Benigno stesso vi ha dato il consenso”, si legge sui social.

La decisione di non mostrare le immagini, almeno in parte, ha fatto infuriare i telespettatori. “Benigno vuole che si veda e vuole che il pubblico lo veda, il pubblico vota, paga, segue e vuole sapere cosa diamine è successo, ma gli autori decidono che va bene così e dobbiamo essere protetti dal lupo cattivo dopo aver visto lo schifo per 7 mesi al gf, ma tuttappost? #isola”, si legge ancora. Chissà cosa accadrà nei prossimi giorni e se le famose immagini saranno mai mostrate.