Di certo l’Isola dei Famosi 2024 è iniziata in modo scoppiettante tra ritiri, problemi di salute e, soprattutto, la polemica su Francesco Benigno e la sua “esclusione”. Nella nuova puntata, quella di giovedì 18 aprile, il pubblico si aspettava delucidazioni e i famosi video che avrebbero portato alla cacciata dell’attore, ma non è successo. Vladimir Luxuria ha aperto e chiuso l’argomento in 30 secondi, dicendo che non li avrebbero mandati in onda.

Grande delusione tra i telespettatori social, alcuni anche arrabbiati per questa decisione della produzione. Nel frattempo lo stesso ex naufrago non ha più aperto bocca ma a quanto dicono è ancora in Honduras, nel resort che ospita i concorrenti prima dell’inizio del reality show di Canale 5. Vladimir Luxuria, che rappresenta il programma, sta ricevendo non poche critiche.

Vladimir Luxuria, la frecciatina di Ilary Blasi

Non solo. È il suo modo di condurre che in generale non sta piacendo proprio a tutti, anzi. Sui social c’è chi l’ha accusata di star vivendo un enorme tracollo, trasformandosi in una persona rigida, noiosa e persino bacchettona; poi chi ha visto una Vladimir Luxruia entrare in punta di piedi nelle case degli italiani per poi diventare arrogante.

Una critica, questa ultima, che si riferisce al trattamento riservato a Elenoire Casalegno, quando ha voluto rimarcare il fatto che lei fosse la conduttrice. Anche i look sfoggiati in puntata sono oggetto di discussione in rete e a quanto svela un’utente a Deianira Marzano anche da parte di Ilary Blasi.

Ma vogliamo parlare del glow down progressivo e irreversibile di Vladimir Luxuria che da persona irriverente, sfrontata, dissacrante sta diventando una “sciura” bigotta, perfettina, bacchettona e pure un poco puritana? 😏#isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/hORE3ash63 — Casta diva (@casta_divina8) April 19, 2024

Nel messaggio apparso tra le Storie dell’esperta di gossip, la fan dice di aver incontrato Ilary Blasi in un autogrill e di averle detto quanto manca all’Isola per i suoi modi e anche per i suoi outfit, che creavano attesa puntata dopo puntata. A questo proposito avrebbe lanciato una frecciatina a Vladimir Luxuria: “Vabbè in compenso c’avete Vladimir che veste su Postalmarket”, avrebbe risposto la conduttrice. In parole povere con look fuori moda.