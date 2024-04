“Povera Luxuria”. Isola dei Famosi, le brutte notizie continuano ad arrivare. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: quest’edizione del reality show non è partito nel migliore dei modi. Tra la brutta storia di Francesco Benigno, del quale non è stato mostrato nessun video choc, anzi, nessun video e basta; la storia dei ladri che si puntano il dito contro e gli infortuni che dimezzano in cast, non è di certo un buon momento per Vladimir Luxuria. Eppure in tanti si aspettano che questo cambio di rotta, con una padrona di casa nuova, dopo l’esperienza di Ilary Blasi, le cose sarebbero andate meglio.

E invece no, almeno a giudicare dagli ascolti che questo programma in onda su Mediaset sta facendo. Parliamoci chiaro, parliamo comunque di milioni di persone sintonizzate sulla rete generalista di Cologno Monzese. Eppure non sono quelli che ci si sarebbe aspettati, probabilmente. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capirci qualcosa.





Ieri, 18 aprile 2024, è andata in onda un’altra puntata dell’Isola dei Famosi 2024 e chiaramente, come ogni day-after, sono usciti i ‘risultati’ dello share del giorno precedente. E com’è andata l’eterna lotto di ascoltatori che si protrae da anni da Rai e Mediaset (e non solo)? Ecco, questa 18esima edizione de L’Isola, condotta da Vladimir Luxuria con Elenoire Casalegno, Sonia Bruganelli e Dario Maltese non sta dando i frutti desiderati.

Eppure ci si aspettava che il terremoto scaturito dall’eliminazione di Francesco Benigno avrebbe portato qualche punto in più e invece niente di che. Ma andiamo a vedere i dati. Questa quarta puntata de L’Isola dei Famosi ha fatto registrare all’Auditel 2.343.000 telespettatori, ovvero il 17,3% di share. Su Rai1, invece, è andata in onda la partita di calcio Roma – Milan che ha totalizzato 4.920.000 telespettatori, pari al 23,8% di share.

Dall’inizio del reality, lo share è rimasto più o meno invariato: la prima puntata: 2.602.000 telespettatori, pari al 19,98% di share. La seconda 2.432.000 telespettatori, pari al 17,8% di share; la terza 2.376.000 telespettatori, pari al 17,4% di share e la quarta puntata 2.343.000 telespettatori, pari al 17,3% di share. Insomma, le cose potevano andare meglio, probabilmente.

