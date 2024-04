Momento complicato all’Isola dei Famosi per Joe Bastianich. Uno dei concorrenti top dell’edizione di quest’anno, condotta da Vladimir Luxuria col prezioso contributo degli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e dell’inviata Elenoire Casalegno, è finito nella bufera. Un attacco in piena regola nei suoi confronti, che non gli farà sicuramente piacere.

Infatti, da quando è cominciata l’avventura dell’Isola dei Famosi, Joe Bastianich non è stato apprezzato, per usare un eufemismo, da un altro naufrago. E quest’ultimo, sfruttando l’opportunità data dalla conduttrice, ha iniziato ad inveire pesantemente contro l’imprenditore nel settore della ristorazione nonché noto personaggio tv. E quindi ora la guerra è aperta.

Leggi anche: “Questo è sbagliato”. Isola dei Famosi, anche Sonia contro Pietro il poeta. Cosa è successo





Isola dei Famosi, attacco contro Joe Bastianich

Durante una nomination all’Isola dei Famosi, il nome di Joe Bastianich è stato subito tirato in ballo ed è partita l’invettiva contro di lui: “Ha urinato al di fuori del vaso, è andato a parlare di qualcosa che riguarda la mia professione e non si fa. Lo voglio fuori dal programma perché non ha alcuna utilità, non serve a niente. Qui non parla, non si interessa della vita di nessuno, non fa domande e non socializza. Gli altri magari hanno paura di lui, non si capisce per quale motivo”.

Ad attaccare Bastianich è stato Daniele Radini Tedeschi, che ha aggiunto a Vladimir: “Forse hanno paura perché ha una vaga fama televisiva, comunque nomino lui. Equivale ad un’iguana, non parlano e scappano. Sono totalmente inutili perché non le possiamo mangiare”. Tra i due ci sono stati dei litigi nei giorni scorsi, quindi i rapporti sarebbero ormai ai ferri corti.

Capiremo in questi giorni se ci siano possibilità di una tregua tra Joe e Daniele oppure se gli scontri proseguiranno, raggiungendo limiti importanti. Lo scopriremo soprattutto con i prossimi daytime, prima della nuova puntata di lunedì 22 aprile.