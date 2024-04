“Se ne deve andare dall’Honduras”. Isola dei Famosi, un altro addio: si è appena scoperto

All’Isola dei Famosi è andata in onda una nuova puntata il 18 aprile. Ma dopo l’appuntamento con Vladimir Luxuria si è scoperto quale naufrago potrebbe essere eliminato. Ed è uscito soprattutto un nome, quindi c’è chi starebbe rischiando grosso e che potrebbe andarsene anzitempo dall’Honduras. Anche se tutto potrebbe cambiare improvvisamente.

Dunque, l’Isola dei Famosi potrebbe dire addio ad un naufrago che sarebbe eliminato nel prossimo appuntamento in diretta. Sono uscite delle informazioni molto dettagliate a tal proposito, anche se non possiamo negare che siano arrivate notizie a tratti contrastanti. Andiamo a vedere insieme cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni.

Isola dei Famosi, naufrago eliminato: chi se ne andrà

Ormai sono usciti fuori i sondaggi più importanti sull’Isola dei Famosi e sul naufrago che potrebbe essere eliminato. In uno di questi c’è un concorrente che non avrebbe alcuna speranza di salvezza, mentre in un altro si fa il nome di una naufraga fortemente a rischio. La volontà del pubblico sarà decisiva, ma intanto vediamo cosa dobbiamo aspettarci.

In nomination sono finiti Alvina Verecondi Scortecci, Khady Gueye, Artur Dainese, Maité Yanes e Peppe Di Napoli. La prima in questione è in vetta col 29% in uno dei sondaggi effettuati. Mentre colui che potrebbe andare via è Peppe, che ha totalizzato appena il 5%. Ma altri dati darebbero in risalita il pescivendolo-influencer, quindi potrebbe anche farcela.

Se Peppe dovesse riuscire a rimanere all’Isola, chi potrebbe invece essere estromessa sarebbe Maité, che in un altro sondaggio non è andata oltre l’11%. Vedremo cosa succederà.