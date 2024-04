“Vi dico cosa è successo davvero”. Isola dei Famosi 2024, verità choc su Francesco Benigno: si mette male

Isola dei Famosi 2024, nella puntata di ieri sera 18 aprile Vladimir Luxuria ha deciso di non mandare in onda il video del motivo per il quale è stato cacciato Francesco Benigno. A fare luce ci ha pensato Gabriele Parpiglia, durante la puntata di ieri di Password su RTL102.5. Spiega il giornalista: “Se scegli Benigno sai che strada trovi, è un po’ come quando prendi Morgan a X Factor: c’è il rischio che non finisce. Io c’ero quando si discuteva della problematica di prendere o non prendere Benigno e io ho detto ‘io eviterei’”.

“Se ci sono autori nuovi quest’anno a L’Isola dei Famosi? Non lo so, io non ci sono. Ho già dato. Dopo 11 anni mi sono anche sfracassato. All’inizio era bello, poi sono nate le fanbase tossiche sui social e te la rivoltano contro. Io mi sono ritrovato mia madre offesa perché pensavano che io favorissi uno o un altro. Alcuni miei colleghi non se li filano, io che sono più esposto sì”.





Isola dei Famosi 2024, Benigno avrebbe minacciato Dainese

Poi la rivelazione: “Francesco Benigno è stato squalificato da Mediaset, ho così mandato dei messaggi per capirne di più. Pare che abbia tentato di picchiare con un legno Artur Dainese. Ma non è tutto. Lui si è incatenato nel resort e non vuole tornare in Italia dato che non accetta la squalifica. E non è tutto: ha pure querelato Elenoire Casalegno perché ha detto in un daytime che si è ritirato”.

Una scena quindi molto forte che ha spinto Vladimir a intervenire. “Abbiamo deciso di non mostrare le immagini per non dare visibilità a episodi di condotta non tollerabile”, ha spiegato la conduttrice. Per poi lasciare intuire quello che è successo. “Questa scena l’ho vista. Sull’Isola si litiga, ma non si può trascendere. Credo che non mostrare queste immagini, non esemplari, sia un segnale di rispetto per voi da casa”.

“E anche per Francesco Benigno, che dovrebbe ringraziarci che non le facciamo vedere”. I commenti non sono mancati. “Ho letto molti commenti relativi al fatto che non è stato fatto vedere il video di Francesco, credo che invece doveva essere visionato dal pubblico”.