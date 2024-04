“C’è un ladro: ecco chi è!”. Isola dei famosi, la rivelazione choc in puntata: “Cosa ha rubato”. Dopo la faccenda oscura di Francesco Benigno, ancora una volta, durante il reality show di Vladimir Luxuria, non si capisce bene cosa stia succedendo. Volano accuse pesanti, offese, ma di fatto nessuno riesce a capire bene la situazione. E questo, a lungo termine, potrebbe anche portare gli utenti a non essere più invogliati a guardare un programma che continua a non mostrare la realtà dei fatti.

Ma andiamo con ordine e vediamo perché il pubblico è così inferocito con la produzione del programma. Tutto parte da una dichiarazione choc di Greta Zuccarello. La ragazza ha raccontato che “un naufrago” avrebbe infranto il regolamento de L’Isola dei Famosi: avrebbe rubato del cibo. Ma a parte questo niente più. Niente nomi, niente riferimenti a cose e persone.





“C’è un ladro: ecco chi è!”. Isola dei famosi, la rivelazione choc

Così, la ragazza, incalzata da Luxuria in studio, ha raccontato durante le nomination:“C’è stato un fatto di qualcuno che ha sottratto del cibo, non nostro ma di altre persone, ed è stato mangiato. Ci siamo andati di mezzo tutti e io sinceramente…”. Poi, dopo aver preso coraggio, la giovane decide di puntare il dito contro Pietro, il poeta maledetto.

Greta che fa l'infamata del cibo rubato sta dando Eva Henger e il canna – gate di Francesco Monte#isola pic.twitter.com/94XLHoqBJs — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) April 18, 2024

A questo punto il ragazzo decide di prendersi la responsabilità del gesto dovuto alla fame e a sua volta decide di accusare anche altri: “Io ho mangiato del cibo rubato e sono stato complice. Spero che le altre persone possano rieducarmi e aiutarmi. Mi hanno dato del cibo rubato. Io però non faccio nomi, io ho sbagliato e lo ammetto. Mi sento l’unico responsabile. Hanno mangiato tre o quattro persone”.

Sonia sprona Greta a dare il massima in questa avventura! 🔥#Isola pic.twitter.com/CDHGfwYYPJ — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 18, 2024

Joe che non nomina Khady nonostante gli abbiano detto che sia stata lei ha rubare il cibo è da apprezzare.

Lo ha fatto sapere al pubblico ma giustamente essendogli stato riportato non puó esserne certo

Non è da tutti

Greta infatti ha utilizzato questa “scusa” per nominarla#isola pic.twitter.com/XofzQgAKck — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) April 19, 2024

E ancora: “Se loro non hanno le pa…e di dire chi sono a questa età c’è da farsi un bell’esame”. Insomma, tra la brutta storia di Francesco Benigno, del quale non è stato mostrato nessun video choc, anzi, nessun video e basta; la storia dei ladri che si puntano il dito contro e gli infortuni che dimezzano in cast, beh possiamo dire che quest’Isola dei Famosi 2024 non è partita nel migliore dei modi.

