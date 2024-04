“Ecco perché non possiamo far vedere le immagini”. Isola dei Famosi, le parole choc di Vladimir Luxuria sull’eliminazione di Francesco Benigno fanno discutere. Ma sembra ci sia un motivo secondo il quale, la produzione del programma, non si prende la responsabilità di far vedere quelle immagini. Eppure si potrebbe edulcorare in tanti modi, con pixel, suono di copertura e al limite, con censura parziale. E invece niente, l’Isola dei Famosi 2024 decide di non far vedere niente e chiaramente il pubblico non la prende benissimo.

>> “Annuncio importante sui naufraghi”. Isola dei Famosi: dopo il caso Benigno, il nuovo comunicato Mediaset

L’abbiamo già raccontato: sembra che Francesco Benigno abbia avuto una discussione choc con gli altri naufraghi e specialmente con Artur Dainese. E pensare che proprio l’attore siciliano, dall’hotel in Honduras, dove è stato portato a suo dire con una scusa, aveva detto che il video in questione lo avrebbero scagionato e che a quel punto sarebbe potuto tornare sull’Isola. Eppure niente da fare: no video, no rientro.





“Ecco perché non possiamo far vedere le immagini”

Vladimir Luxuria da il benvenuto a tutti e dice: “Sarà una puntata molto intensa voglio mettere i puntini sulle i, gli accenti e pure gli apostrofi. Il motivo dell’eliminazione di Francesco Benigno è legato ad alcuni suoi comportamenti ritenuti dalla produzione lesivi dal regolamento, un episodio in particolare ha reso necessario il suo allontanamento”.

E ancora Luxuria: “Abbiamo deciso di non mostrare le immagini per non dare visibilità ad episodi di condotta non tollerabile. Io questa scena l’ho vista – prosegue Luxuria – sull’isola si litiga ma non si può trascendere e il fatto che non mostriamo queste scene è un segnale di rispetto per noi da casa, ma anche Francesco dovrebbe ringraziarci… chiudiamola qua”.

A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da “L’Isola dei Famosi"! #Isola pic.twitter.com/g2FXVLevoU — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 18, 2024

E sui social gli spettatori sono impazziti, un utente ad esempio ha scritto: “A parte che è nel diritto degli spettatori che seguono e votano sapere perché un concorrente viene eliminato, esiste la ‘censura’ delle parolacce ecc.. ma mostrate le immagini…. non lo fate? Bhe Benigno evidentemente tutti i torti non li avrà”. Insomma, e se l’attore non avesse tutti i torti? Beh, ora il dubbio a qualcuno viene.

