Questa sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. In queste ore il reality condotto da Vladimir Luxuria è balzato agli onori delle cronache per il caso Francesco Benigno, il concorrente squalificato dal programma. “Il concorrente è stato squalificato a seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento”, ha annunciato la produzione del reality in una nota pubblicata nella serata di mercoledì 17 aprile.

Un vero caos, perché dopo il comunicato ufficiale della produzione dell’isola dei Famosi, dall’Honduras, dove si trova dopo la cacciata da Cayo Cochinos, l’attore siciliano ha pubblicato video e rilasciato interviste dando la sua versione dei fatti, che ovviamente non combacia con quella del reality show. Begnigno ha parlato di ricatti, soldi per stare zitto e ha detto anche di voler denunciare Elenoire Casalegno.

Isola dei Famosi, questa sera sbarcano altri due concorrenti

La puntata che andrà in onda giovedì 18 aprile sarà quindi ricca di colpi di scena e il pubblico non vede l’ora di capire cosa accadrà. Non solo il caso Francesco Benigno, in questi giorni altri naufraghi hanno dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi per motivi di salute e a Cayo Cochinos sbarcheranno altri due concorrenti.

Il quarto appuntamento con l’Isola dei Famosi con padrona di casa Vladimir Luxuria e i due opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli, pronti a commentare le avventure dei naufraghi, andrà in onda questa sera in prima serata su Canale 5. Come annunciato da Mediaset, due nuovi concorrenti sbarcheranno sulle spiagge di Cayo Cochinos e, per potersi aggiungere al gruppo dei naufraghi, dovranno affrontare una missione segreta.

Nel corso della puntata ci sarà il grande ritorno della Cerimonia della Salvación: chi si salverà tra Artur Dainese, Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich, e Peppe Di Napoli? I due naufraghi meno votati si sfideranno in un duello che determinerà chi rimarrà in nomination anche per la prossima puntata.