Continua la settimana de l’Isola dei Famosi 2024. Tanti colpi di scena in Honduras, dove in queste ore è scoppiato il caso di Francesco Benigno. Inizialmente si era parlato di un ritiro spontaneo, poi con una nota ufficiale la produzione del reality ha fatto sapere di aver squalificato l’attore dal gioco: “A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento Francesco Benigno è stato escluso da L’Isola dei Famosi”.

In queste ore l’ormai ex naufrago ha attaccato la produzione e gli autori, spiegando in un video di aver ricevuto minacce e anche una proposta economica per stare zitto. Insomma, nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi ne vedremo delle belle. La puntata di lunedì si è aperta con la prima eliminazione della stagione, ma cinque naufraghi sono già di nuovo a rischio.

Isola dei Famosi, arrivano notizie choc su Benigno dopo la squalifica: “Non si sa come va a finire”





Isola dei Famosi 2024, chi è il meno votato al televoto

Luce Caponegro è stata condannata dal televoto e ha dovuto abbandonare per sempre Cayo Cochinos, mentre prima di lei altri concorrenti hanno lasciato a causa di problemi di salute. Si tratta di Tonia Romano e l’ex Miss Italia Francesca Bergesio per una micro frattura alla tibia. In occasione della quarta puntata in prima serata su Canale 5 in programma giovedì 18 aprile, il pubblico tornerà a votare per il nuovo televoto che vede cinque naufraghi sfidarsi.

Il televoto di questa settimana, nel quale Benigno era coinvolto, è stato annullato e riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination, ovvero Artur Dainese, Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich e Peppe Di Napoli. Artur è stato nominato da Francesco, Peppe da Alvina e Maitè, mentre il leader Samuel Peron ha nominato Joe. Daniele è stato nominato da Greta, Joe, Matilde, Peppe e Valentina. Ma chi rischia di abbandonare l’Isola?

Secondo i sondaggi di ForumFree Artur Dainese è primo con il 42% delle preferenze. A seguire Joe Bastianich (33,82%) mentre a rischio ci sono il neoarrivato Daniele Rudini Tedeschi (13,01%) e nuovamente Peppe Di Napoli (10,40%), che però ha dimostrato di sapere ribaltare i pronostici in occasione dell’ultima puntata. I meno votati andranno direttamente alla prossima nomination eliminatoria, alla quale si aggiungeranno anche il nominato dal nuovo leader e i nominati dal gruppo.