“Si è incatenato, non torna!”. Isola dei Famosi 2024, Benigno choc. Sta succedendo in queste ore, le più complesse per l’attore siciliano. L’uomo, come si sa e abbiamo raccontato, è stato espulso dal reality show condotto da Vladimir Luxuria. Sembra che alla base di tutto ci sia un brutto gesto di Francesco Benigno ai danni di un altro naufrago. Da quello che ha raccontato proprio l’attore, sarebbe stata tutta colpa di “un piccolo legnetto alzato così” alzato “davanti a un uomo alto gigante fisicato che mi stava venendo addosso“.

L’uomo in questione sarebbe Artur e il famoso legnetto, Francesco, dice, l’avrebbe “immediatamente lasciato“. Questa è la sua campana chiaramente, ma se la produzione ha sentito l’esigenza impellente di eliminarlo con solerzia, allora forse le cose non sono andate proprio così. A parlare, in queste ore, è Alessandro Rosica, l’Investigatore Social.





Lo stesso ha raccontato di essere stato chiamato diverse volte proprio da Francesco Benigno: “Ci siamo fatti mezzora fra chiamate e videochiamate, mi ha semplicemente detto che c’è stato un semplice diverbio fra lui e Artur, un diverbio sì acceso ma non così pesante come quello avuto con Peppe. […] Lui è allibito perché per questo litigio è stato buttato fuori come un criminale. Durante la lite si sono avvicinati ma non si sono né minacciati né messi le mani addosso. Me lo ha giurato e promesso. […]”.

E ancora: “Ci sono già gli avvocati di mezzo. Lui vuole solo il diritto di replica. Dice ‘che sono talmente aggressivo che non mi date un diritto di replica?‘. Attualmente è stato portato con l’inganno nel resort e attualmente è lì blindato e non se ne vuole andare. Ha perso l’aereo per l’Italia pagato da L’Isola dei Famosi, dice che è ingiusto, che ha firmato dei contratti che deve rispettare. Si è incatenato nella stanza e non se ne vuole andare”.

I danni di una nazione senza Live non è la d’Urso avremmo avuto Franci Benigno contro le 5 agguerritissime sfere #isola pic.twitter.com/uVpcCZKqfO — Daniele ~ Isola era 🏝️ (@__Clemens_) April 17, 2024

Poi Rosica racconta: “Lui è inca…nero. Mi dice ‘Ale, addirittura mi vogliono far pagare una penale! Sono pronto a metterci la faccia!‘”. Cosa succederà adesso? Sembra improbabile che l’uomo possa essere riammesso nel reality e anche i social non sono certi che queste scenate alla Mario Merola possano davvero servire a qualcosa. Forse, dice qualcuno su X, farebbe bene a ritrovare un po’ di dignità e tornarsene a casa.

