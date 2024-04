Isola dei Famosi 2024, ritiro o squalifica? L’unica certezza è che Francesco Benigno ora è lontano dagli altri naufraghi perché ha appena registrato un video dal resort che si trova vicino alla spiaggia per raccontare la sua versione dei fatti. Versione che è ben diversa da quella data dalla produzione del reality show. Come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto, dapprima si è diffusa la notizia di un ritiro dell’attore.

Poi è arrivata la nota ufficiale che parla di atteggiamenti “non consoni e vietati da regolamento” e dunque di “esclusione” di Francesco Benigno dal gioco e televoto chiuso e riaperto senza di lui, che era finito in nomination. E ora il video su Instagram in cui l’attore attacca la produzione, che avrebbe deciso di squalificarlo senza una reale motivazione e lo starebbe anche minacciando.

Leggi anche: “Altro che ritiro, lo hanno cacciato”. Scoperta choc all’Isola dei Famosi, arriva la nota ufficiale





Isola dei Famosi, Francesco Benigno choc: “La verità”

“Buongiorno a tutti, mi giunge adesso dall’Italia la notizia che Canale 5 ha annunciato che io mi sono ritirato da L’Isola dei Famosi. Questo è falso. Io non mi sono ritirato. Sono stato prelevato ieri dall’Isola dopo una discussione verbale con uno dei concorrenti perché c’era rimasto male che lo avevo nominato”, dice Benigno per poi aggiungere di essere stato “prelevato con una scusa”. “Mi hanno comunicato che io dovevo lasciare il gioco perché c’era qualcosa a loro dire che io avevo fatto. Ma ovviamente non ho fatto. I poteri forti di Mediaset e Banijay hanno deciso che io dovevo essere eliminato, ma ovviamente non sappiamo la motivazione”.

“La produzione mi ha fatto delle proposte, sia a me, sia a mia moglie, sia al mio agente, di denaro e di non chiedere penali – continua nel video che chiede a tutti di condividere – Questo è strano perché se io avessi fatto qualcosa contro gli accordi contrattuali tu non ci fai una proposta di dare dei soldi. Mi avevano chiesto di fare un video dove dicevo che mi volevo ritirare perché mi mancava mia moglie. […]

Loro sostengono che ci sono immagini forti. Io gliel’ho detto di mandarle in onda, ma ovviamente non ci sono queste immagini, sono solo scuse. Le cose che fanno squalificare sono: bestemmie, ingiurie, frasi omofobe o liti con le mani. Tutto ciò che è verbale e che non sfocia in liti con mani non è squalificabile. Peppe ha inveito contro di me con un machete in mano, io non ho fatto nulla”.

Quindi la parte in cui l’attore dice di ricevere minacce dalla produzione del reality: “Mi stanno minacciando da ieri sera dicendomi che devo prendere un volo oggi per tornare in Italia. Contro la mia volontà. Mi hanno detto che se non prendo un volo oggi loro non mi pagano più il biglietto di ritorno né l’albergo. Mi stanno minacciando continuamente“.