Amici 23, mancano ormai pochissime puntate per la fine del talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il cerchio si stringe sui concorrenti ancora in gara. Il compito dei tre giudici (Giuseppe Giofré, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi) si sta facendo sempre più difficile. Sia i ballerini che i cantanti si stanno esprimendo su livello altissimi. Le prossime settimane ci attendono puntate ricche di emozioni anche per il pubblico a casa. E sui social ci si confronta su chi potrebbe essere il vincitore finale. Un nome a sorpresa comincia a farsi largo.

Ieri si è svolta una nuova registrazione del Serale di Amici. Come ormai abitudine sono usciti già alcuni spoiler. Le anticipazioni hanno svelato molto di ciò che i telespettatori vedranno in onda nella puntata del 27 aprile, anche se per fortuna non è stato rivelato l’esito del ballottaggio finale. A duellare saranno quindi Sofia e Martina. Sul web c’è comunque una grande parte dei fan che sta già festeggiando. Se le anticipazioni troveranno conferma, la beniamina di questa corposa fetta di pubblico sarebbe salva.

Amici 23, arriva l’annuncio su Sarah Toscano: esplode la gioia dei fan

Avanza sempre più il nome di Sarah Toscano come quello di possibile vincitrice di Amici 23. Anche nel caso in cui non sarà lei ad alzare la coppa d’oro, tutti sono convinti che sarà Sarah la stella emergente di questa edizione. La convinzione arriva da due fattori. Sarah è uscita vincitrice da due ballottaggi tostissimi nell’ultima puntata del Serale, contro Lil Jolie prima e contro Gaia dopo. E poi per quella aura magica che circonda la cantante della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo quando si esibisce.

SEI LA SEXY SEI LA MAGICA SARAH TOSCANO

pic.twitter.com/tF0AdjnZeG — SOS (@gateamiciani) April 22, 2024

Proprio come il titolo del suo ultimo inedito “Sexy magica”, che ha ricevuto commenti molto positivi nella sfida di inediti da parte delle radio e anche su social. Molti credono che la giovane promessa debba far vedere ancora tutto il suo potenziale. Lei non sembra essersi montata la testa. Anzi, l’opposto.

Più volte i telespettatori hanno visto in onda le crisi vissute dalla ragazza a causa della sua insicurezza sia per quanto riguarda le sue esibizioni, sia per i legami all’interno della casetta. Insicurezze che però sembra sparire quando Sarah inizia a cantare.