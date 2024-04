Importante indiscrezione su Amici 23, a meno di un mese dalla fine del serale. Infatti, è stato rivelato il nome di chi dovrebbe essere la prima finalista del talent show di Maria De Filippi. Non ci sarebbero molti dubbi, anche perché le decisioni degli insegnanti sembrerebbero essere molto chiare. Nello scorso appuntamento se ne sono andate definitivamente Gaia e Lil Jolie e sabato 27 aprile ci sarà un’altra eliminazione.

La registrazione della puntata è prevista proprio nelle prossime ore, quindi nella giornata del 25 aprile, ma abbiamo uno spoiler su quello che succederà ad Amici 23. Il nome della prima finalista potrebbe anche giungere a brevissimo, ma intanto è stato diffuso in rete. A parlarne è stato un sito, che ha fatto il punto della situazione giungendo ad una conclusione molto interessante.

Amici 23, spunta il nome della prima finalista: chi è

La prima cosa che sapremo ad Amici 23 non sarà comunque presumibilmente il nome della prima finalista, ma quello di chi dovrà lasciare per sempre il programma di Canale 5. In attesa della registrazione, sembrerebbero essere fortemente a rischio Sarah e Mida. Uno dei due potrebbe dover rinunciare al sogno di vincere l’ambita trasmissione Mediaset.

Il sito Angolo delle Notizie è stato in grado di anticipare la news relativa alla possibile prima concorrente finalista. Ed è stato fatto il nome di Martina. Lei è considerata un’allieva valida e gli insegnanti non dovrebbero più metterla a rischio eliminazione. Quindi, sarebbe da ritenere una concorrente che lotterà per il successo e che dovrebbe prendere parte alla finalissima del 18 maggio.

Essendo giorno festivo, non vedremo altri aggiornamenti su Amici il 25 aprile. Il daytime, come annunciato dal programma sui canali social ufficiali, ritornerà venerdì 26 aprile a partire dalle ore 16.15 sempre su Canale 5.