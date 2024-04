Amici 23 entra nel vivo, sabato è in programma il sesto serale con una o due eliminazioni. Nelle ore scorse due allievi in particolare hanno fatto discutere: Holden e Mida. Il primo perché assente alla gara degli inediti. Maria De Filippi ha spiegato che la prova si sarebbe svolta senza Holden perché il cantante non aveva ancora finito di lavorare al suo brano. Una giustificazione che però non è piaciuta molto ai fan del cantante.

Che sui social hanno dato vita a una vera e propria rivolta contro il programma, ritenendo che Holden sia stato così penalizzato. Sul social network X i commentatori ricordano che lui a differenza degli altri suoi colleghi produce in toto i propri brani senza l’aiuto di nessuno, è quindi normale che impieghi più tempo. Il secondo perché non ha digerito troppo bene quanto successo martedì.





Amici 23, la puntata di oggi giovedì 25 aprile non andrà in onda

La conduttrice ha chiesto a ognuno degli otto allievi rimasti in gara con chi volesse arrivare in finale, spiegando che avrebbe potuto dire cinque nomi. Nomi tra cui non figura Mida, nessuno ha fatto infatti il nome del cantante che c’è rimasto malissimo. Per vedere le reazioni degli allievi alle prossime sfide bisognerà aspettare qualche giorno.

Oggi il talent show si ferma mentre domani sarà regolarmente in onda alle 16.10 su Canale 5 con l’ultimo appuntamento pomeridiano prima della puntata serale, prevista per il giorno successivo. Canale 5 trasmetterà una maratona della soap opera La Promessa per colmare anche all’ assenza di Uomini e Donne, che si fermerà a sua volta.

Di sicuro il serale di Amici riserverà molte soprese. A sottolineare come la tensione sia alta il comportamento di Martina nei giorni scorsi, scoppiata a piangere: “Non ce la faccio. Se ne sono andate sia Lil Jolie che Gaia, non so più con chi sfogarmi in casetta. Sono rimasta l’unica della mia squadra. I giudizi mi stanno abbattendo sempre di più. Sembra una cosa a mio sfavore il fatto che io abbia una bella voce. Mi sembra che sto facendo dei passi indietro”, ha detto commossa l’allieva.