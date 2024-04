Anna e Agnese, le due sorelle di Grottole, in Basilicata, protagoniste della puntata di venerdì 26 aprile su Rai 1 di Affari Tuoi, sono finite nella bufera social per il loro comportamento. Le due sorelle di fortuna ne hanno avuta ben poca,infatti i primi sei pacchi scelti sono tutti rossi, il secondo addirittura quello dei 300 mila euro. “Giochiamo da appena venti minuti e siete rimaste con soli due pacchi rossi”, ha detto uno sconcertato Amadeus.

“Se perdete i 30.000 euro possiamo andare direttamente alla regione fortunata e giocare non solo con le regioni italiane ma anche con quelle francesi e quelle spagnole”, ha detto ancora Amadeus, cercando di ironizzare sulla sfortuna delle due sorelle di Grottole, in Basilicata. Finalmente esce un pacco blu: 1 euro viene eliminato, poi anche i 500 e i 200.

Al terzo tiro torna la sfortuna perché dentro ci sono 200mila euro. “Non possiamo andare alla Regione fortunata, non possiamo perdere i 10mila e 30mila con 3 tiri a disposizione”, ha detto quindi Amadeus. E infatti nel pacco successivo ci sono 100 euro. Il dottore propone prima un cambio e poi offre 4300 euro ma le sorelle non mollano e finalmente vengono pescati 12 pacchi blu.

Poi nel pacco del primo cambio le sorelle trovano 10 mila euro, non una vincita esagerata che cambia la vota, ma comunque un buon gruzzolo per togliersi qualche sfizio. Alla fine restano in gioco il pacco 1, quello delle sorelle Anna e Agnese e il pacco 2. Il dottore propone il cambio, proposta rifiutata. E qui arriva la gaffe che ha fatto infuriare il pubblico. Rivolgendosi a Thanat Pagliani, l’uomo che tra il pubblico in studio che pensa abbiano i 5 euro, Anna ha detto: “Se ci sono 30mila euro ti porto in Cina”.

A quel punto anche Amadeus è intervenuto per puntualizzare: “Ma cosa ci va a fare in Cina? Lui è thailandese! Portalo in Thailandia!”. Alla fine nel pacco 1 ci sono i 5 euro, nel pacco 2 i 30 mila euro, le due sorelle tornano a casa con 5 euro ma il pubblico sembra contento di questo finale.

“Sinceramente sono contenta che abbiano vinto solo 5 euro. Non solo per l’uscita razzista, ma per l’atteggiamento che hanno avuto durante la puntata. Pure alla fine, sbattendo il pacco in quel modo, così incaz*ate. Due cafone“, La prima volta in assoluto nella storia di #AffariTuoi che la concorrente va via incazzata e avrebbe appiccato il fuoco in studio per la vittoria dei 5€”, “Ma neanche un minimo di educazione alla fine. Hanno sbattuto quel pacco ed hanno girato le spalle. Anche Ama c’è rimasto”. Infatti dopo aver scoperto il pacco da 5 euro, le due sono uscite dallo studio ancora prima che la messa in onda terminasse dicendo solo “Andiamo”.