Uomini e Donne, sono passati alcuni giorni da quando le anticipazioni hanno rivelato che Ida Platano avrebbe deciso di abbandonare il trono per mancanza di corteggiatori. Una verità che potrebbe avere una serie di zona d’ombra, visto che pare proprio la tronista sia stata beccata in atteggiamenti inequivocabili. Si da spazio infatti la teoria sul motivo del presunto addio, e di un uomo fuori dallo studio. Intanto è notizia certa che Mario Cusitore non tornerà in studio dopo essere stato eliminato.

>>“Dobbiamo dirvi di Sarah Toscano”. Amici 23, l’annuncio zittisce il pubblico: è successo tutto nelle ultime ore

Quello di Ida è un trono che farà parlare. Ci era salita lo scorso novembre dopo l’addio senza scelta di Manuela Carriero. Era da poco tornata single, mentre il suo ex Alessandro Vicinanza aveva ripreso posto nel parterre maschile salvo poi uscire di scena dopo poco mano nella mano con Roberta Di Padua. Il trono di Ida è stato accidentato sin dall’inizio.





Uomini e Donne, Ida Platano rincorre Pierpaolo: beccata a Avellino

Segnato dalle segnalazioni su Mario e dalle incomprensioni con Pierpaolo. Mario e Pierpaolo sono gli unici corteggiatori che sono riusciti ad attirare la sua attenzione per un lungo periodo. Neppure con loro erano mancate le incomprensioni, a volte anche molto serie. Pierpaolo, nei giorni scorsi, aveva scelto di lasciare il il dating di Maria De Filippi.

Pare che Ida Platano non sia rimasta insensibile a tutto questo ma andrà a riprendere Pierpaolo ad Avellino dopo che lui aveva scelto di lasciare il dating di Maria De Filippi. Secondo molti tra loro alla fine scoppierà l’amore, e questa potrebbe essere una prova. Nelle prossime settimane ne sapremo di più ma c’è chi è pronto a mettere la mano sul fuoco. “Se Ida lascia il trono lo farà per Pierpaolo”.

E ancora: “È corsa da lui, qualcosa vorrà dire”. Solo 48 ore fa Ida aveva affidato ai social un suo pensiero. “Ciao belli miei, come state? Io sto un po’ così e così”, inizia Ida e poi rivolgendosi sempre ai suoi follower aggiunge: “Non vi ho mai considerato solo persone che mi seguono, ma esseri umani che si sono affezionati a me e per questo vi dico grazie”.