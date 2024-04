Amici 23 corre veloce ormai verso il finale di stagione. Ancora un po’ di attesa e si saprà chi tra gli allievi del talent show di Canale 5 alzerà la coppa del vincitore di questa edizione. Intanto, in vista della prossima e attesissima puntata del Serale prevista il 27 aprile continuano le prove per gli studenti della scuola di Maria De Filippi.

Le emozioni comunque non mancano. Oltre al Serale c’è infatti l’appuntamento quotidiano con il daytime, anche questo molto seguito dai fan della trasmissione per vedere da vicino come si preparano i loro idoli. Un appuntamento che offre spesso colpi di scena e polemiche. Come è avvenuto anche oggi a seguito di una decisione che sta facendo molto discutere.

Leggi anche: “Devo dire una cosa su Sofia”. Amici 23, l’annuncio di Alessandra Celentano gela tutti in casetta





Amici 23, colpo di scena: Holden escluso, il pubblico si ribella

Per i cantanti in gara nell’odierno day time è stata indetta una gara basata sui loro inediti. La formula è ormai nota: i ragazzi si esibiscono davanti ai rappresentanti delle più importanti radio e poi viene aperto un televoto che serve a stilare una classifica. I cantanti ancora in gara sono cinque: Martina, Sarah, Mida, Petit e Holden. Ma alla prova di oggi si sono presentati solo in 4. Mancava infatti l’ultimo dell’elenco, il cantante di Nuvole.

I telespettatori sono rimasti spiazzati, ma poi è intervenuta Maria De Filippi per spiegare quale era il motivo dell’assenza di Holden, che come sappiamo è uno degli allievi più amati dal pubblico per il modo particolarmente intenso in cui interpreta i brani e per il timbro della voce che lo contraddistingue.

La presentatrice ha spiegato che la prova si sarebbe svolta senza Holden perché il cantante non aveva ancora finito di lavorare al suo brano. Una giustificazione che però non è piaciuta molto ai fan del cantante. Che sui social hanno dato vita a una vera e propria rivolta contro il programma, ritenendo che Holden sia stato così penalizzato. Sul social network X i commentatori ricordano che lui a differenza degli altri suoi colleghi produce in toto i propri brani senza l’aiuto di nessuno, è quindi normale che impieghi più tempo.

Per una parte di pubblico di Amici 23 si è consumata una scorrettezza nei confronti di Holden, che secondo questa teoria andava aspettato in modo che tutti i cantanti potessero gareggiare alla pari. C’è chi invece difende la scelta della produzione, i tempi infatti ormai sono troppo stretti visto che a ogni puntata del serale c’è almeno una eliminazione. Quindi andava data agli altri la possibilità di far sentire il loro ultimo inedito.