Amici 23 regala sempre grandi sorprese e colpi di scena. Lo sanno bene i telespettatori del talent show condotto da parte di Maria De Filippi. E forse è proprio l’imprevedibilità della gara uno dei segreti del successo della trasmissione storica di Mediaset che lancia nel mondo dello spettacolo le nuove stelle del ballo e del canto.

Una riprova di questo fatto c’è stata poco fa durante la puntata del daytime. E’ successo qualcosa di assolutamente inaspettato, che ha lasciato sorpresi per primi i ragazzi di Amici 23. In casetta è stato proiettato un messaggio da parte della professoressa Alessandra Celentano verso la ballerina Sofia Cagnetti dai toni insoliti. La prima a rimanere a bocca aperta è stata Sofia, l’allieva di danza della squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini.

Amici 23, Alessandra Celentano a bomba sulla ballerina Sofia con un annuncio

Sorpresa per Sofia da parte della professoressa di danza Alessandra Celentano. Tutto nasce dall’ultima puntata del Serale di Amici 23 andata in onda il 20 marzo. Durante la trasmissione la professoressa di danza, in passato molto critica verso Sofia, ha espresso la sua opinione sulla ballerina, avversaria diretta di Marisol Catellanos che invece fa parte della squadra della Celentano.

“Sì lei mi piace – ha detto Celentano – penso che Sofia abbia delle bellissime qualità, che è migliorata nel corso del tempo. Ha avuto un momento di down e poi si è ripresa e questo mi fa molto piacere. Sono contenta che stia facendo questa bella avventura”.

Quelle parole riproposte in casetta sono state analizzate dagli allievi. La prima a dire la sua è stata Sofia. “L’ultimo giudizio da parte della maestra Celentano era stato più o meno qualche mese fa, verso gennaio, ed era negativissimo. Nella sua classifica mi aveva messo penultima e poi subito dopo mi era arrivato un compito dove diceva che non gli piacevo più e che secondo lei ero calata. Quindi non me l’aspettavo, sono rimasta molto felice”.

Un cambio di giudizio da parte della professoressa. Pare di sì. Sofia è apparsa molto soddisfatta. La cosa ha scatenato reazioni positive pure sui social, dove Cagnetti conta tantissimi fan, ma anche i tifosi neutri apprezzano le qualità della ballerina, giudicata secondo molti per bravura al pari di Marisol: “La Celentano che elogia Sofia, come sono felice!”, esclama un utente di X. E altri: “La Celentano che sorride ogni volta che si tratta di sofia ormai lei l’ha 100% adottata”; “oddio brava Celentano ora fate vincere Sofia!”.