Sabato è in programma la sesta puntata del serale. Uno, o forse due, gli allievi che lasceranno la scuola di Amici 23. Il totonome si è già scatenato. Intanto arriva una notizia su Mida, un annuncio che verrà reso pubblico solo dopo la fine del programma. Mida che, nelle ore scorse, ha salutato al pari di tutti i suoi compagni Gaia che ha lasciato la casetta. Nonostante le critiche l’impronta che he lasciato la ballerina è profonda. E si capisce dai commenti che arrivano sulla pagina instagram ufficiale del programma.

“Lei che ha avuto una parola bella per tutti li. Si sentirà tantissimo la sua mancanza li, è stata il cuore di quella casetta, una delle persone più belle di quest’edizione. Sei tutta cuore Gaietta, ti auguro il meglio perché te lo meriti!”. E ancora: “Gaia è una persona meravigliosa…dolce, sincera, empatica, altruista, sensibile, onesta, umile”.





Amici 23, Mida e Gaia sono tornati insieme: il gossip

“Una persona che non ha mai giudicato nessuno ma ha sempre cercato di comprendere tutti. Molto più matura di tante sue coetanee. In grado di affrontare discussioni con carattere, determinazione ma sempre in modo civile. Capace di ascoltare il prossimo e non tirare mai conclusioni affrettate. Davvero una bellissima anima”. Gaia che poi pubblicato un video in cui è insieme a Mida, salvo poi cancellarlo.

I fan del programma hanno detto la loro: “Sono tornati insieme, Gaia ha deciso di toglierlo per non aumentare la pressione su Mida. Sono sicura che una volta terminato il programma annunceranno di stare insieme”. E ancora: “Erano molto in sintonia, si vedeva dal primo minuto. Tutto è bene quel che finisce bene”. “Dai Mida, confessa che state insieme: ma mica siamo fessi!”.

A proposito di Mida, non ha digerito troppo bene quanto successo ieri. La conduttrice ha chiesto a ognuno degli otto allievi rimasti in gara con chi volesse arrivare in finale, spiegando che avrebbe potuto dire cinque nomi. Nomi tra cui non figura Mida, nessuno ha fatto infatti il nome del cantante che c’è rimasto malissimo.