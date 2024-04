Ida Platano, l’avevamo già annunciato su queste colonne che quella del 23 aprile scorso potrebbe essere stata l’ultima registrazione di Uomini e donne alla quale ha partecipato la tronista ed ex dama. Ma ora arriva la conferma, sempre da Lorenzo Pugnaloni. Il blogger questa volta si è esposto sui social per commentare le ultime anticipazioni e per confermare la notizia che parte del pubblico troverà sconcertante.

Gli spoiler più recenti parlavano di eliminazione di Mario dopo l’ennesima segnalazione, questa volta confermata in parte dal corteggiatore. E anche del mancato ingresso di Pierpaolo. Ora una nuova anticipazione, probabilmente l’ultima che riguarda questo trono sfortunato: Ida Platano avrebbe abbandonato il trono per mancanza di corteggiatori. L’ufficialità dovrebbe arrivare durante la riprese in programma la prossima settimana.

UeD, è finita: cosa è successo al trono di Ida Platano

E così addio Ida Platano a UeD. Ma cosa è successo? Martedì 23 aprile la tronista ha lasciato lo studio in lacrime dopo aver salutato Maria De Filippi e gli opinionisti, dicendosi amareggiata per come sono andate le cose. Lorenzo Pugnaloni aggiunge anche che si sarebbe ritirata dopo che anche Pierpaolo è andato via. Mario, come detto, era stato eliminato da lei.

“Ida ha abbandonato il trono, ha salutato tutti e poi è uscita piangendo – si legge – Si è ritirata e la conferma arriverà nella prossima registrazione, alla quale non dovrebbe partecipare”. Anche la pagina Instagram Lollo Magazine dà per certo il ritiro di Ida: in un post che è stato caricato qualche ora fa si legge che Ida avrebbe abbandonato il trono senza fare la scelta.

Dopo aver ha salutato e ringraziato Maria De Filippi, la tronista ha ballato con il cavaliere Alessandro Rausa e poi andando via ha detto di essere stata sfortunata per l’ennesima volta. Dunque, anche se come ricorda Pugnaloni bisogna aspettare l’ufficialità, l’esperienza della ex dama di Brescia come tronista sarebbe finita e che la prossima settimana non dovrebbe essere agli Elios per prendere parte a una nuova puntata.