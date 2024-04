Uomini e Donne, emergono nuovi retroscena nella nuova registrazione che ha visto Ida Platano protagonista. Le anticipazioni questa volta sono piuttosto scioccanti perché parlano di “cacciata”. Arrivano come sempre dal blogger Lorenzo Pugnaloni che su Instagram ha pubblicato in diretta gli aggiornamenti, salvo poi tornare con altri dettagli il giorno successivo alla registrazione. Come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto, la tronista ha eliminato Mario.

Ha infatti reagito malissimo alla notizia che il suo corteggiatore ha incontrato una ragazza nei pressi di un B&B, cosa che lui stesso ha ammesso dopo diversi tentativi di smentita. Quindi è uscita dallo studio e l’altro suo pretendente, Pierpaolo, non è nemmeno entrato. Ma ora escono nuovi dettagli sulla segnalazione che ha portato all’eliminazione di Mario da Uomini e donne.

Segnalazione su Mario, è un’ex UeD la ragazza

Stando a quello che si legge sui social, Mario sarebbe stato visto ad una festa di compleanno e poi nei pressi di B&B con Melissa, volto conosciuto al pubblico di UeD: era infatti ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza nell’edizione 2021/2022 del programma. Lo speaker radiofonico nega di aver passato la notte con questa ragazza ma ammette di averla incontrata più volte attorno al 5 aprile scorso.

In studio è stata anche mostrata la foto di questa ragazza con la quale Mario è stato visto il 5 aprile e il blogger ha raccontato che Mario e Melissa avrebbero partecipato alla stessa festa di compleanno quella sera e lei sarebbe stata la prima a condividere sul suo profilo Instagram video e foto. Inoltre i due sarebbero stati avvistati vicino al B&B dove lei avrebbe soggiornato dopo la festa.

Mario nega di aver passato la notte lì e dice che sarebbe andato solo a prenderla al mattino perché lei non è di Roma. Ida ma anche gli opinionisti non credono a questa versione e da qui la cacciata. E se non dovesse tornare sui suoi passi, a questo punto a Ida rimarrebbe solo Pierpaolo e sarebbe quasi obbligata a fare una scelta: provare a frequentare Siano lontano dalle telecamere oppure andare via da sola perché non si fida di lui. Pertanto la prossima registrazione potrebbe essere decisiva.