Uomini e Donne si ferma. Sappiamo già che in occasione delle imminenti festività di fine aprile il dating show di Maria De Filippi si prenderà una breve pausa. Nel dettaglio, non vedremo il consueto appuntamento con trono classico e trono over né giovedì 25 aprile ne venerdì 26 aprile. Il programma tornerà quindi regolarmente in onda lunedì 29, dove con ogni probabilità, verrà trasmessa la puntata in cui giungerà proprio la famosa segnalazione su Mario, il corteggiatore di Ida Platano, nel B&B.

Famosa segnalazione perché se ne parla da giorni grazie alla anticipazioni ma non certo l’unica. Sono mesi che il pretendente della ex dama è bersaglio di messaggi e addirittura immagini e video dall’esterno. Ma a proposito di spoiler, prima della pausa per il 25 aprile la registrazione si è tenuta regolarmente lunedì 22. Ed è arrivato un grosso colpo di scena.

UeD, colpo di scena: cacciato da Ida Platano

Il pubblico ormai è abituato a vedere intere puntate di UeD incentrate su Ida Platano ma quello che vedrà prossimamente sarà una sorpresa: la tronista caccerà Mario dopo aver scoperto che il corteggiatore era stato realmente con un’altra donna nel B&B, fa sapere il blogger Lorenzo Pugnaloni.

Questa volta infatti, dopo aver sempre negato nelle puntate precedenti, Mario confesserà la verità e a questo punto alla tronista non resterà altro da fare che mandarlo a casa. Pur dicendo di non aver fatto nulla con questa ragazza, nessuno gli crederà. In particolare Gianni e Tina lo attaccheranno, così come farà Ida che alla fine lo caccerà, stanca di essere presa in giro.

Le anticipazioni di UeD segnalano che Ida Platano sarà talmente furiosa che, poco dopo aver eliminato Mario, uscirà anche lei dallo studio. La tronista non rientrerà fino al termine della registrazione e per questo motivo non verrà fatto entrare neppure Pierpaolo. Bisognerà attendere la nuova registrazione per scoprire cosa deciderà di fare.