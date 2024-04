Nella puntata del 22 aprile di Uomini e Donne Tina Cipollari ha abbandonato lo studio improvvisamente, generando sorpresa nel parterre e nel pubblico. L’opinionista stava parlando con uno dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi, quando ha ammesso di non stare molto bene e quindi è andata via. Spiegando successivamente cosa le fosse capitato.

A Uomini e Donne Tina Cipollari ha temporaneamente abbandonato lo studio per provare a riprendersi, dopo che aveva accusato un problema di salute. Stava dialogando, a proposito del percorso da tronista di Ida Platano, con il corteggiatore Mario e poi non si è sentita granché. A lui ha detto: “Hai fatto tutte cose copiate qua e là, quella cosa che hai fatto l’avrai copiata sicuramente a qualche scelta perché me la sono ricordata”.

Uomini e Donne, perché Tina Cipollari ha abbandonato lo studio: “Non sto bene…”

A Uomini e Donne, prima che Tina Cipollari ha abbandonato lo studio, l’opinionista ha aggiunto ad Ida Platano: “Tu non ci crederai vero? Per un gesto che ha fatto, mi auguro. Comunque non ti ho vista tanto convinta, perché devi mentire a te stessa? Mario, cerca di studiare di più perché non arrivi”. Ma il corteggiatore Mario ha esclamato: “Vero, quando quella ha detto che non eri entusiasta, me ne sono accorto anch’io”. E la collega di Sperti: “Io mi chiamo Tina Cipollari, non quella“.

Tina è stata colpita da un momento all’altro dalla tosse ed è stata costretta ad andarsene: “Vado a bere un goccio d’acqua“. Poi è rientrata e ha affermato: “Maria, posso dire la cosa che volevo dire prima? Poi ho avuto quell’attacco di tosse, scusate tanto. Oggi non sto purtroppo in forma. La tosse non viene più, adesso che ho preso una bella caramella all’eucalipto. Lui già dall’inizio ha detto parolone, tu Mario fai cose costruite”.

Nessun problema di salute particolare per Tina Cipollari, che si è subito ripresa grazie all’acqua e alla caramella e ha potuto continuare la puntata senza ulteriori intoppi.