A Uomini e Donne alta tensione in studio con Maria De Filippi che ha perso le staffe. Lei infatti ha iniziato ad accusare Tina Cipollari e Gianni Sperti, generando uno scontro inaspettato. Alla conduttrice non è proprio piaciuto l’atteggiamento assunto dai due storici volti del dating show di Canale 5 e non è stata affatto serena. E gliene ha dette di tutti i colori.

A sorpresa, nello studio di Uomini e Donne Maria De Filippi è sembrata essere molto nervosa rivolgendosi a Tina Cipollari e Gianni Sperti. Le sue parole sono state alquanto dure, infatti i telespettatori non si aspettavano di ascoltare quelle parole dalla padrona di casa. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo nel parterre e perché la presentatrice si è inalberata.

Uomini e Donne, Maria De Filippi contro Tina Cipollari e Gianni Sperti

Durante l’appuntamento di Uomini e Donne, ci si è soffermati sulla dama Stefania che ha conosciuto più a fondo il cavaliere Maurizio. Ma non gli ha lasciato l’esclusiva, annunciando di voler uscire anche con altri. Maria De Filippi si è quindi arrabbiata con Tina Cipollari e Gianni Sperti, nel momento in cui hanno fatto dei commenti poco piacevoli nei riguardi della protagonista del Trono Over.

Dopo l’attacco subito da Stefania, Maria ha inveito contro i due opinionisti: “Non capisco perché voi due quando lei ha lo stesso approccio che avrebbe un uomo a cui non dite niente, siccome ce l’ha una donna voi le fate le pulci. Mario oggi ne ha fatte entrare due, ne aveva davanti altre due e avete attaccato Milena che aveva pensato di dare il numero a Federico”.

Infine, Maria ha affermato: “Siccome lei è una donna, boom. Lei ha lo stesso approccio che molti uomini hanno, ma a loro non dici niente“. Ma soprattutto Tina appunto ha respinto le accuse, affermando di non fare distinzioni di genere ma di non sopportare l’atteggiamento di Stefania.