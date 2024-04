Amici 23, si fa largo una clamorosa indiscrezione: un video postato sui social ha scatenato la fantasia del pubblico. La puntata di sabato ha sollevato un autentico polverone: la decisione di eliminare Sofia non è piaciuta ad una parte del pubblico secondo il quale ad essere eliminato sarebbe dovuto essere Holden. Sofia, da parte sua, ha preso la decisione di Maria De Filippi con grande sportività, ringraziando tutti per il percorso fatto e la possibilità avuta.

>>“Ah, proprio così”. Fuori da Uomini e Donne c’è il vero scoop su Pierpaolo. E la povera Ida Platano ora deve dire qualcosa

“Sono felicissima del fatto che ho potuto vivermela tutta a pieno. Non voglio uscire triste ma felice. Sono fiera di tutto quello che ho fatto e non è scontato. Pensavo fosse molto più facile a vederlo da casa, ma è tosta. Anch’io pensavo di essere più pronta”, ha detto ai microfoni di Witty.





E ancora: “Devi lasciare che questo posto ti guidi al meglio e sfruttare tutto al massimo. Mi sento cresciuta sotto tutti i punti di vista e da come mi esprimo, le idee che ho, mi vedo migliorato e per me è essenziale. Ho conosciuto tante persone bellissime e ho fatto il massimo”. Sofia, inoltre, avrà di che consolarsi. Subito dopo l’eliminazione Maria De Filippi ha infatti invitato Sofia a sedersi sulle gradinate per poi mandare un video in cui si scopre che ha ricevuto una incredibile offerta dalla Joffrey Ballet School.

Si tratta di una borsa di studio che consentirà alla ballerina di volare negli Stati Uniti e poter ballare con artisti di fama internazionale. Per Sofia, insomma, l’avventura è solo all’inizio. Intanto i fan di Amici 23 hanno notato qualcosa di molto stano sui social. Quattro ex allievi si sono ritrovati a Roma. Si tratta di Nicholas, Giovanni, Ayle e Lucia Ferrari, questi ultimi usciti da pochissimo allo scoperto come nuova coppia.

Il video condiviso da tutti e quattro ha fatto partire le speculazioni. I fan hanno iniziato a ipotizzare qualsiasi scenario. Primo tra questi, il fatto che potessero rientrare in gioco. Spiega Leggo come si tratti di “Uno scenario che ora come ora sarebbe (quasi) impossibile, dato che, anche quest’anno, ci avviamo verso la fine del programma condotto da Queen Mary. Eppure, uno scenario che ha fatto sognare ad occhi aperti molti fedelissimi del programma”.