Angelina Mango non ha deluso le aspettative sul palco dell’Eurovision Song Contest 2024. Si è esibita con ‘La noia’, il brano con cui l’ex di Amici di Maria De Filippi ha trionfato al Festival di Sanremo e al termine della sua esibizione una standing ovation ha fatto il giro della Malmo Arena, dove va in scena in questi giorni la gara musicale. Che dopo la serata di giovedì 9 dove la figlia di Mango ha raccolto ovazioni anche sui social il prossimo 11 maggio chiuderà con la finale.

Al termine della semifinale Lettonia, Austria, Olanda, Norvegia, Israele, Grecia, Estonia, Svizzera, Georgia e Armenia sono stati i paesi qualificati per la finale dell’Eurovision 2024. La cantante e rappresentante dell’Italia si è già qualificata e se non c’erano dubbi sul suo talento ancor prima di partire per la Svezia, dopo la performance alla Malmo Arena sono molti a credere nella possibilità di una sua vittoria nel concorso continentale.

Eurovision 2024, “l’errore che mette a rischio Angelina Mango”

“Straordinaria”, “Pazzesca”, si legge sui social mentre canta Angelina Mango, che come detto ha emozionato tutta Italia non solo chi la sostiene sin dall’inizio. Ma durante e dopo la serata anche la prima polemica: in molti, stanno facendo notare che nella trasmissione della kermesse, la Rai ha fatto un errore che potrebbe aver penalizzato non poco proprio la cantante.

Cosa è successo? Rai 2 ha erroneamente mostrato i risultati di voto della seconda semifinale a gara in corso, pubblicandoli anche sui suoi profili social. E il problema, si legge su Il Messaggero, è che da regolamento i dati andrebbero pubblicati al termine della serata e non mentre è in corso. E infatti in passato, per errori di questo tipo, diverse giurie nazionali sono state squalificate.

Mostrare i risultati del televoto va contro le regole dell'Eurovision.

Non commenterò il 39,31% assegnato a Israele, si commenta già da solo.

Il solo pensiero che Angelina Mango, i cui voti vengono ovviamente dall’Italia, possa essere penalizzata ha fatto infuriare il pubblico. “Mostrare i risultati del televoto va contro le regole dell’Eurovision. Ci siamo appena scavati la fossa per la finale e in tutto questo mi dispiace per Angelina.”, “Se dopo ieri sera avevamo un pochino di speranze ora secondo me spero di sbagliarmi, non vinceremo mai e dobbiamo ringraziare la RAI per aver danneggiato una sua connazionale“, si legge su X tra i tanti, tantissimi post di questo tipo.