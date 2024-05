Evento importantissimo nella famiglia del famoso cantante, che purtroppo non è più tra noi. Il figlio vip ha ottenuto il diploma in una prestigiosa scuola e le foto sono diventate subito virali. A pubblicarle sono state la madre e le sorelle del ragazzo, che ha appena 18 anni. Primo grande obiettivo raggiunto per il giovane, che è parso molto soddisfatto di quanto fatto.

Il figlio vip, che ha finalmente avuto la laurea tra le sue mani, è stato celebrato così da una delle sue sorelle: “Fratello mio, affronta il futuro come nella quarta foto…con entusiasmo e speranza. Io ci sarò sempre“. Una dedica veramente commovente, che fa comprendere quanto amore e affetto ci sia tra i due. Ed è stato rimarcato nel giorno più importante.

Il figlio vip si diploma a 18 anni alla scuola internazionale di Roma

Il figlio vip ha conseguito l’importante traguardo del diploma alla scuola internazionale di Roma. Lui ha indossato la toga azzurra e il tocco, che sono utilizzati dagli studenti proprio i questa circostanza. Auguri sono arrivati anche dalla figlia di Eros Ramazzotti, Aurora, che è la migliore amica di sua sorella: “Congratulazioni, ce l’hai fattaaa!”.

A diplomarsi è stato Francesco Daniele, figlio del grande cantante Pino Daniele, purtroppo morto nel 2015 per un attacco cardiaco. A gioire assieme al 18enne c’erano la mamma Fabiola Sciabbarrasi e le sorelle Sofia e Sara, che hanno rispettivamente 22 e 28 anni. Sicuramente il ragazzo avrà avuto un pensiero per il suo adorato papà, che non è stato fisicamente con lui in questo momento ma che resterà sempre nel suo cuore.

Fabiola Sciabbarrasi ha semplicemente scritto su Instagram: “Sei l’orgoglio della mamma“. Pino Daniele è stato sposato due volte. Dalle prime nozze con Dorina Giangrande sono nati i figli Alessandro e Cristina. Poi dal matrimonio con Fabiola sono arrivati Sara, Sofia e Francesco.