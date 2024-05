“La Volta Buona”, grande imbarazzo in studio dopo la battuta dell’ospite. Nella puntata di oggi, martedì 28 maggio, Caterina Balivo ha ricevuto nel suo salotto Susanna Messaggio e Miriana Trevisan. Due volti noti e molto amati del piccolo schermo. Nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo di lì a poco. La conduttrice ha parlato con i suoi ospiti di body shaming e della commovente storia del cane Marley.

Poi ecco arrivare in studio Susanna Messaggio e Miriana Trevisan per ricordare Mike Bongiorno, che se fosse stato vivo avrebbe compiuto 100 anni domenica prossima. Poco prima di accomodarsi sul divano la Messaggio ha notato un croccantino del cane che è stato ospite poco prima coi suoi padroni. Poi ha compiuto un gesto e detto una frase che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Susanna Messaggio gela lo studio: cosa ha fatto

Dopo aver preso il croccantino Susanna Messaggio lo ha offerto a Miriana Trevisan e le ha detto: “Qua c’è questo per il cagnolino. Se lo vuoi mangiare tu che so che ti piacciono le cose dolci…”. Non sappiamo se fosse una battuta, ma di sicuro nessuno ha riso e Caterina Balivo ha commentato: “Ah beh partiamo subito così, ma fantastico”.

Dopo l’evidente imbarazzo la puntata è proseguita, ma ad un certo punto Elisa D’Ospina, ha colto l’occasione per chiedere a Susanna Messaggio se avesse qualcosa contro Miriana Trevisan, vista la battutaccia di poco prima: “Ma sei arrabbiata con Miriana? Perchè all’inizio sembrava che ci fosse qualcosa”. Caterina Balivo ha spiegato per chi si fosse perso il momento: “Il fatto del cane non hanno apprezzato, ma era una battuta”.

Una battuta che però non è piaciuta tanto neppure a Miriana che infatti ha ammesso: “Si, quella battuta sul cane è stata un po’… Ma io ho lasciato stare”. Subito dopo Susanna Messaggio ha chiarito di non aver assolutamente nulla contro Miriana e spiegato: “Io voglio bene a Miriana senza problemi e allegria”.

