“Caterina, ma cosa dici?”. La clamorosa gaffe in diretta a “La Volta Buona” da parte della presentatrice Caterina Balivo. Imbarazzo totale in studio e super ospite scandalizzata per il commento sgradevole fatto dalla padrona di casa: un giudizio negativo sul lavoro della persona che stava intervistando davanti alle telecamere della trasmissione di Rai Due. La rivelazione ha scioccato tutti.

Dopo la battuta di Caterina Balivo il pubblico in studio è rimasto a bocca aperta. L’episodio a cui i telespettatori hanno assistito è solo l’ultimo di una serie di fatti simili, che hanno suscitato una certa ilarità sui social. Nei giorni scorsi infatti Balivo si era resa protagonista di un’altra gaffe con l’ex pupa Francesca Cipriani scoppiata in un pianto durante l’intervista. Lacrime definite fake dalla conduttrice, cha anche in quel caso ha lasciato l’ospite completamente spiazzata.

“Caterina, ma cosa dici?”. L’incredibile gaffe della presentatrice gela lo studio

Stavolta la “vittima” di Caterina Balivo è un nome top della televisione italiana: Lorella Cuccarini. L’intervista come sempre spaziava da domande sulla vita personale a quella professionale. La ballerina non si sottratta e ha risposto a tutto con piacere. Poi è stata ricordata la partecipazione di Lorella Cuccarini al Festival di Sanremo con la canzone “Un altro amore no”. Era il 1995, e all’epoca Caterina Balivo era una ragazza.

“Sei tornata a Sanremo come cantante e io cantavo la tua canzone, stonatissima davanti allo specchio”. Fin qui niente di particolare, poi la clamorosa gaffe: “Quella canzone non era bellissima! Un Altro Amore no”. Lorella allora ha risposto piccata: “A me piaceva tantissimo”. Vista la reazione, Caterina ha provato a recuperare, ma ha fatto peggio. Sentitela.

“No, certo, certo! Applauso, grazie! Questa la tagliamo come se non fossimo in diretta. Però per una ragazzina. A me piaceva lo stesso perché la cantavi tu“. E la Cuccarini ha replicato ancora: “Per una ragazzina poteva essere un pezzo melenso perché è una canzone d’amore. A me piaceva moltissimo perché l’aveva scritta mio marito, aveva un significato particolare“. “Eh va beh ma io che ne sapevo tutto questo dalla mia cameretta”.

A Lorella è andata comunque bene, qualche telespettatore ricorderà che di recente Caterina Balivo ha tolto in diretta una scarpa alla ballerina Eleonora Abbagnato, che rimase con il piede nudo davanti alle telecamere e senza sapere cosa dovesse fare. Almeeno la Cuccarini non è rimasta scalza.