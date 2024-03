I telespettatori della trasmissione “La volta buona” sono rimasti a bocca aperta oggi per un gesto clamoroso compiuto in onda dalla presentatrice Caterina Balivo. Una mossa a sorpresa. La conduttrice ha fatto qualcosa del tutto inaspettato mentre intervistava nel salotto della trasmissione su Rai Uno un ospite famoso. Un personaggio conosciuto in tutto il mondo.

Il personaggio in questione era Eleonora Abbagnato, ballerina italiana che ha lavorato per anni in Francia e che nel corso della sua lunga carriera si è esibita nei teatri più importanti del pianeta. Abbagnato era stata invitata a “La volta buona” per presentare il documentario dedicato alla sua vita “Una stella che danza” che andrà in onda nei prossimi giorni su Rai Tre. Durante l’intervista è successo qualcosa di veramente incredibile.

Leggi anche: “Hanno comunicato la loro decisione”. Caterina Balivo, la notizia dagli ambienti Rai





La volta buona, l’ospite famosa resta a piede nudo in studio

Abbagnato oggi era l’ospite d’onore della trasmissione “La volta bona”. Per cui nessuno si poteva immaginare un gesto nei suoi confronti come quello che è stato compiuto dalla conduttrice. Va detto che si è trattato di un gesto fatto in maniera simpatica. Abbagnato si è prestata al gioco, dimostrando di essere persona assolutamente alla mano. Anche se non ha nascosto un po’ di disagio.

Lavoro, famiglia, il successo. Una intervista a 360 gradi quella all’ex etoile dell’Opera di Parigi. Tra un aneddoto e un altro Balivo a un certo punto ha chiesto alla regia di inquadrare le scarpe che indossava l’artista. La sua attenzione poi si è spostata sui piedi di Abbagnato. Si sa infatti che le ballerine sviluppano una forma del piede particolare. Cosa ha fatto allora Balivo? Si è allungata e ha sfilato la scarpa della ballerina. “Qui c’è il mio piede brutto”, ha detto Abbagnato rimasta con il piede nudo.

Il siparietto si è chiuso con le risate del pubblico e della diretta interessata. Poi l’intervista è rientrata nei binari classici. Abbagnato ha raccontato tra l’altro come è riuscita a conciliare lavoro e famiglia: “Io mi ritengo molto fortunata in età avanzata perché riesco sia a godermi i miei figli, con un’organizzazione pazzesca, perché siamo tanti, e sia ad apprezzare le cose che vengono fuori giorno per giorno tra il Teatro dell’Opera, di cui mi occupo, più ad esempio questo documentario sulla mia vita”.

E sul docufilm ha aggiunto: “Ci sono i miei più bei ricordi da piccola, le mie sofferenze, quando ho lasciato la mia famiglia a Palermo, e i sacrifici, che oggi per i giovani devono essere un esempio. Da mamme possiamo dirlo: il sogno va lasciato vivere ai nostri figli”.