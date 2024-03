Caterina Balivo ha vissuto momenti molto altalenanti e quindi c’era grande curiosità per la decisione della Rai sul suo futuro. Ritornata nella tv pubblica italiana, ha faticato non molto visto che gli ascolti televisivi non la stavano premiando particolarmente. Ora si è scoperto cosa hanno deciso di fare i vertici di viale Mazzini, dopo aver analizzato attentamente la sua situazione.

Dunque, Caterina Balivo ha saputo che tipo di decisione avrebbe preso la Rai per quanto concerne il suo futuro professionale. Ad anticipare la notizia è stato il sito TvBlog, che dopo aver parlato nei giorni scorsi di Nunzia De Girolamo pronta a condurre nuovamente Estate in diretta, ha adesso puntato l’attenzione sulla presentatrice de La volta buona. Vediamo cosa è stato svelato.

Leggi anche: “Purtroppo non c’è più, è una notizia terribile”. Caterina Balivo sconvolta in diretta, anche lei fa fatica a crederci





Caterina Balivo, la decisione Rai sul suo futuro: cosa si è scoperto

Possiamo subito dire che Caterina Balivo ha saputo che la decisione della Rai sul suo futuro è assolutamente positiva. Quindi, non c’è alcun rischio di non vederla più nel piccolo schermo. Anzi, c’è pure un’ipotesi in piedi che sarebbe ancora più interessante. I prossimi mesi per lei saranno caratterizzati da tanta tranquillità, se queste indiscrezioni saranno confermate.

Caterina Balivo resterà al timone de La volta buona anche nella prossima stagione televisiva, secondo TvBlog: “Il programma di Rai1 è stato confermato anche per la prossima stagione tv, compresa la sua conduttrice. La trasmissione andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì (chissà, magari con un’appendice speciale nel primo pomeriggio del sabato)”.

Gli ascolti televisivi de La volta buona della Balivo sono diventati sempre più stabili, quindi la Rai ha voluto darle fiducia. C’è maggiore soddisfazione e l’edizione numero due del programma sarebbe confermata.