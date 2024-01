“Purtroppo non c’è più, è una notizia terribile”. Caterina Balivo sconvolta in diretta, anche lei fa fatica a crederci

Puntata difficile per Caterina Balivo, infatti a La volta buona si è soffermata su una morte improvvisa che ha scioccato l’Italia intera. Anche lei ne ha voluto parlare nel corso dell’appuntamento del 15 gennaio su Rai1. Ci sono stati anche altri temi più leggeri affrontati dalla conduttrice, ma certamente questo è stato uno di quelli maggiormente significativi.

Caterina Balivo è parsa molto colpita da questa notizia che lei stessa ha definito terribile. A La volta buona ha parlato di questa morte tremenda, che ha lasciato una famiglia nel dolore più profondo. Ma la presentatrice ha anche effettuato delle interviste a Gigi Marzullo e agli attori de La storia, Trinca e Zurzolo, nonché al neo sposo Maurizio Mattioli.

Caterina Balivo, a La volta buona il suo dolore per una morte improvvisa

C’è stato un fatto di cronaca a travolgere anche la stessa Caterina Balivo, la quale non ha certamente potuto ignorarlo nel corso della sua trasmissione La volta buona. Una morte sopraggiunta in circostanze tragiche, dopo che questa persona era finita su tutti i giornali per una vicenda prima lodevole ma che col passare dei giorni l’aveva anche messa in cattiva luce.

A scioccare Balivo è stato il decesso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice che si sarebbe tolta la vita per motivo ancora da chiarire del tutto. La donna era diventata nota per la sua risposta ad una recensione di un cliente contro omosessuali e disabili. Ma c’era chi aveva messo in dubbio la veridicità del fatto scatenando una sorta di gogna mediatica. Poi il tragico epilogo che ha scosso anche la conduttrice Rai.

Caterina ha commentato così la notizia: “A me colpisce vedere una signora intervistata 24 ore fa dal giornalista del Tg3 e sapere che oggi non c’è più. Questa cosa a livello proprio umano è terribile. Purtroppo esistono e capita di finirci dentro. Non è bello, e figuriamoci per le persone che non sono abituate. Questa è la verità. Succede a Giorgino o a me sappiamo come funziona. Ma succede ad una persona che fa un altro mestiere capisco sia pesante”.