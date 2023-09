Gianna Nannini è una delle cantanti più amate d’Italia ma è anche una di quelle che tiene di più alla sua privacy, In un periodo in cui la vita privata dei personaggi famosi scorre sui vari social, l’artista toscana è decisamente una mosca bianca, visto che di lei e della sua famiglia le notizie o le fotografie sono a dir poco rare.

La cantante toscana è legata da 40 anni a Carla e le due hanno una figlia, Penelope, nata 13 anni fa. “Tu, il più grande amore della mia vita. Ti chiamerò Penelope perché mi hai aspettato tanto prima di nascere. hai aspettato che fossi pronta. Per tre volte non lo sono stata”, aveva scritto Gianna Nannini in una lettera pubblicata prima della nascita della figlia da Vanity Fair.

Gianna Nannini, le rare foto con la compagna Carla

A Domenica In Gianna Nannini raccontò che Penelope le ha “stravolto in positivo la vita, non ci sono più io, ma c’è lei in ogni mia scelta”. E sulla compagna, in una rara intervista in cui ha parlato di lei, Gianna Nannini ha raccontato: “Conosco Carla da quarant’anni e ho in lei totale fiducia”.

Gianna Nannini e Carla si sono sposate in grande segreto e la loro unione è rimasta nascosta per tanti anni per evitare pettegolezzi. Da anni vivono in Inghilterra, precisamente a Londra, in un elegantissima casa di Kensington, dove ovviamente vivono con la loro bambina Penelope. Proprio per la figlia la coppia ha deciso di trasferirsi all’estero, dove le coppie omosessuali sono riconosciute.

Qualora dovesse accadere qualcosa a Gianna Nannini, in Italia Penelope sarebbe senza un genitore riconosciuto, mentre in Inghilterra Carla può adottare la bambina. Penelope è nata 2010 quando Gianna Nannini aveva 54 anni. La gravidanza è arrivata grazie alla fecondazione assistita. In queste ore il settimanale Oggi ha pubblicato le rarissime foto della cantante a passeggio insieme alla compagna Carla e alla figlia. Le sono sono a Milano, al Cafè Armani, a Milano, dove hanno pranzato.