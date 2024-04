Francesca Fagnani e il no al personaggio famoso a “Belve“. Negli ultimi tempi non si fa che parlare della giornalista e del suo programma su Rai 2. Interviste sempre pepate, mai banali, con succulenti retroscena svelati e dati in pasto al pubblico che apprezza. Forse la vera “belva” è lei, più che l’intervistato e anche l’ultima vicenda starebbe lì a confermarlo.

Recentemente si è seduta su quello sgabbello Loredana Bertè, che ha fatto rivelazioni inattese sulla fine del matrimonio con Bjorn Borg: “Eravamo in Florida – ha raccontato Loredana Bertè – tornata in albergo vedo che prende il telefono e chiama il room service. Chiede due bi***, very bi***. Sono arrivate due, tutte vestite di pelle, con le fruste. Lui mi ha detto che dovevamo passare a un altro livello. Io ho chiesto: fare sesso con queste? L’ho preso, l’ho gonfiato di botte e me ne sono andata“. Poi anche Fedez, in lacrime per la fine della storia con Chiara Ferragni. Lui, invece, ha trovato la porta chiusa…

Francesca Fagnani e il no al generale Vannacci a “Belve”

Negli ultimi tempi sono stati diversi i personaggi famosi che si sono proposti a “Belve”. Tra questi Francesca Cipriani e Jenny Urtis che sono stati accontentati. Poi c’è lui che invece ha ricevuto un secco “no, grazie”. Su Dagospia Giuseppe Candela nel suo “A lume di Candela” rivela che si tratterebbe del generale Vannacci.

“Il generale Vannacci proposto a Belve e rimbalzato da Francesca Fagnani – leggiamo – Gira voce che Roberto Vannacci si sia beccato un bel no da Francesca Fagnani. Il discusso Generale che tanto piace alla Lega si sarebbe proposto, attraverso persone a lui vicine, per un’intervista a “Belve”, dove era stato citato nel corso dell’incontro con Carla Bruni, sua amica di scuola. Fagnani avrebbe risposto: “No grazie“”.

Queste invece le parole di Francesca Fagnani: “I personaggi che vorrei ospitare? C’è una lista lunga. Belve è un’intervista difficile, che bisogna sentire, ci si mette in gioco. Preferisco chi rifiuta piuttosto di chi viene e poi mi inizia a dire “taglia questo, taglia quest’altro” o fa mille problemi. Qualche nome che avrei voluto? Sono sempre i soliti nomi. Poi me ne faccio una ragione, non è che piango, eh. La Golino, la Morante… io non scelgo il nome importante, ma quello giusto. Ho invitato anche Buffon e mi ha detto no. Lui ha un bel vissuto, è un simbolo, un personaggio molto interessante. Poi ho invitato anche Emma Marrone. Come mai non è venuta? Non so perché”.

