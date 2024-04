Nelle ore scorse i media statunitensi hanno sganciato la bomba: alcune fonti riservate avrebbe rivelato che re Carlo non starebbe rispondendo bene alle cure e che il quadro clinico generale del sovrano sarebbe piuttosto complicato. Proprio per questo, secondo alcune fonti da confermare, avrebbe contattato il principe Harry. Le notizie più preoccupanti sulla salute del sovrano sono state pubblicate sulle pagine del New York Post. Si legge: “Le condizioni di salute di Re Carlo stanno progressivamente peggiorando, portando i funzionari di Buckingham Palace di aggiornare il piano per il suo imminente funerale. Le fonti ci hanno spiegato che la situazione non è affatto buona”.

“Naturalmente in questi giorni stanno esaminando ogni aspetto del Menai Bridge. Il funerale della Regina si è svolto in maniera perfetta, tutto è andato per il verso giusto, preciso come un orologio svizzero e ha fissato un livello elevato degli standard. Non è una cosa emotiva, è un lavoro, preso molto sul serio, e comprensibilmente nessuno ha intenzione di farsi cogliere impreparato”.





Re Carlo invita Meghan e Harry, i duchi dicono no

Proprio mentre arrivano queste drammatiche notizie, da Londra si sparge la voce che il sovrano avrebbe chiamato (o fatto chiamare) Harry e Meghan. A quanto riportano i ben informati il contenuto della conservazione sarebbe legato ai nipoti, che il monarca avrebbe invitato a passare l’estate nella tenuta di Balmoral, luogo molto caro ai reali.

Mistero sulla risposta che i duchi di Sussex avrebbero fornito. Di sicuro Harry sarà a Londra in estate, per impegni già presi e lontani dagli affari dei reali. Quando alla moglie, in proposito è intervenuta l’esperta reale Charlotte Griffiths che dubita che Markle accetterà. “Non riesco a immaginare un mondo in cui Meghan viene con i bambini nel Regno Unito, è davvero triste. Non è mai stata molto innamorata della vita reale rurale”.

Una fonte ha rivelato a Page Six che Carlo III non ha intenzione di mollare la presa.

“Il sovrano, però, desidera disperatamente vedere i bambini e porge questo ramoscello d’ulivo a Meghan e Harry. Pensa che la vita è semplicemente troppo breve. Balmoral è il luogo perfetto per una riappacificazione. Harry e Meghan devono acconsentire”. Secondo molti il re avrebbe accelerato il tentativo di ricucire il rapporto con il figlio e la nuora proprio in virtù dei suoi guai fisici.