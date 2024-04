“Siamo noi, ci riconoscete?”. Le due del Grande Fratello amiche da bambine, si scoprono solo ora che è tutto finito. Le due infatti erano amiche già molto tempo fa e le due hanno deciso di rendere pubblica questa notizia con uno scatto che le vede protagoniste. Durante l’ultima edizione del Grande Fratello le due hanno avuto due ruoli opposti: una dentro la casa, l’altra in studio a commentare cosa dicevano gli utenti sui social riguardo i vip nella villa di Cinecittà.

>> “Io e il papà di Sergio D’Ottavi”. Grande Fratello, notizia bomba su Beatrice Luzzi: fan in estasi

Le due erano già famose prima del reality show condotto da Alfonso Signorini: parliamo di Greta Rossetti e Rebecca Staffelli. La prima per aver partecipato a Temptation Island in veste di tentatrice e la seconda per il suo lavoro in radio. Eppure non molti sapevano che le due erano già amiche molto prima delle loro avventure televisive: infatti Greta e Rebecca sono amiche d’infanzia ed è a corredo di ciò che hanno deciso di pubblicare uno scatto di 15 anni fa. È stata Greta in realtà a fare il primo passo, postando la foto sul suo profilo Instagram.





Greta Rossetti e Rebecca Staffelli, spunta la foto insieme di 15 anni fa

Nella storia successiva poi, la Rossetti ha quindi aggiunto un’immagine di loro due adesso, a distanza di tanti anni da allora. E a guardarle bene, c’è da dirlo, Greta Rossetti e Rebecca Staffelli non sono cambiate di molto, soprattutto la Rossetti. Resta da scoprire perché le due sono amiche da così tanti anni e come si sono conosciute.

Chiaramente, neanche il tempo di postare le immagini che sui social è scoppiato un vero putiferio. Molti infatti hanno detto, senza prova alcuna, che Greta sarebbe stata “agevolata al Grande Fratello” proprio per cia dell’amicizia con la figlia di Valerio Staffelli. Eppure sembra evidente che il ruolo di Greta era un altro: la tentatrice che aveva fatto mollare Perla Vatiero e Mirko Brunetti proprio durante Temptation Island.

E proprio mentre Mirko e Perla hanno deciso di riprovarci di nuovo, dopo il Grande Fratello, anche Greta ha deciso di provarci seriamente con Sergio D’Ottavi. La loro storia d’amore è iniziata nelle mura della casa del Grande Fratello e a distanza di settimane dalla fine del reality, la loro storia sembra proceda a gonfie vele. Auguri allora!

Leggi anche: “Un altro programma”. L’annuncio di Massimiliano Varrese arriva così. E i fan felicissimi: “Il più adatto, grande”