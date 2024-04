“Un altro reality”. Massimiliano Varrese, la notizia scuote i fan. È lui stesso a raccontare tutto e confermare il desiderio di partecipare a qualche altra cosa dopo la sua grandiosa esperienza al Grande Fratello 2023. L’attore, sempre impegnatissimo negli ultimi anni, ha nel frattempo iniziato di nuovo a lavorare e sta anche valutando il suo futuro prossimo a livello televisivo. E no, in questo caso non parliamo di una fiction o di una parte in un film, ma di un altro reality show. Ma cosa è successo?

Rispondendo ad alcune domande dei suoi fan sui social, Varrese ha voluto manifestare tutto il suo interesse all’Isola dei Famosi. Ha detto: “Ho visto la prima puntata de L’Isola, ora non la sto seguendo, se non per vie traverse. Anche perché non ho tempo, mi dedico ai progetti che ho, anche adesso vedrò un nuovo corto di una produttrice con cui dovrò lavorare presto. Mi piacerebbe tanto partecipare e l’ho sempre detto”.





E ancora: “Cosa farei? Potrei stare bene, anche perché lì starei in contatto con la natura. – ha raccontato quindi su Instagram – Per me sarebbe molto più facile del Grande Fratello. Marco Maddaloni nei mesi scorsi mi ha confermato che lo stress che c’è nella casa del GF non c’è sull’isola. Poi se mi fanno girare le scatole me ne vado su un cocuzzolo, me ne vado per conto mio e risolvo la situazione”. Insomma, Massimiliano Varrese sembra intenzionato a partecipare al reality e volare praticamente subito in Honduras.

Per gli autori dell’Isola dei Famosi 2024 sarebbe tra l’altro un colpaccio visto che stanno perdendo pezzi su pezzi, settimana dopo settimana. Oramai i naufraghi sono decimati e ne urgono di nuovi. Anche Beatrice Luzzi e Perla Vatiero hanno parlato dell’Isola, ma sono di idee diverse da quelle di Varrese. La vincitrice del GF ha detto ad esempio: “Diciamo che non lo farei in questa edizione di sicuro.

Ma in generale non lo so perché a differenza del GF questa è un’esperienza molto più tosta a livello fisico“. Bea invece ha raccontato: “Se farei l’opinionista de L’Isola dei Famosi? Diciamo che è già partita, quindi… Di certo non farei la concorrente. So già che non ce la potrei fare. Parlo dal punto di vista fisico, sarebbe troppo per me e non lo potrei affrontare. La forza di spirito e l’entusiasmo non mi mancano, se avessi diversi anni di meno partirei. Però è un bel programma, ti mette alla prova e può darti molto“.

