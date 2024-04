All’Isola dei Famosi un naufrago ha abbandonato il gioco in seguito a qualcosa di improvviso. Infatti, si sarebbe verificato un forte litigio in Honduras e avrebbe preso questa drastica decisione. Sono rimasti tutti a bocca spalancata, visto che non si sarebbero mai aspettati di dover leggere una notizia del genere. Invece si è registrata la problematica inattesa.

Grazie al daytime dell’Isola dei Famosi è stato possibile notare che questo naufrago ha abbandonato tutto per un motivo ben specifico. C’è stata una grande discussione per una ragione precisa e ora non sappiamo davvero cosa succederà nei prossimi giorni. Andiamo a vedere insieme cosa sarebbe successo nelle scorse ore in Honduras.

Leggi anche: “Torno in Honduras ma con mio marito”. Isola dei Famosi, il ritorno della vip più discussa della tv





Isola dei Famosi, naufrago ha abbandonato dopo una lite

Tutto è stato scoperto dal diario del giorno 16 dell’Isola dei Famosi, come riferito dal sito Novella 2000. Il naufrago ha abbandonato, dopo che si è letteralmente infuriato per il furto del cibo. Mentre ci si stava organizzando per le scorte da consumare, avrebbe perso definitivamente la pazienza e si sarebbe scagliato contro coloro che non hanno rispettato le regole.

Ad essersene andato, anche se pare in maniera temporanea, è stato Daniele Radini Tedeschi. Il critico d’arte si sarebbe inalberato perché alcuni concorrenti che hanno violato il regolamento non sono stati coraggiosi e non hanno detto niente. Non essendoci la puntata nella serata del 25 aprile, non sappiamo bene cosa succederà e chissà cosa ne penserà Vladimir Luxuria.

Dunque, nei prossimi daytime potremo capire qualcosa in più ma la chiarezza definitiva dovrebbe arrivare lunedì 29 aprile, quando ci sarà la nuova puntata in diretta dell’Isola dei Famosi.