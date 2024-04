Un nuovo amore per Beatrice Luzzi dopo il Grande Fratello? Ieri la regina dell’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini ha fatto un grande annuncio che ha sorpreso i fan. Da poco avevamo visto l’attrice riavvicinarsi al bidello calabrese con il quale c’era stata una breve storia dentro la casa più spiata d’Italia. Le dinamiche del gioco avevano rovinato tutto, ma una parte del pubblico sperava che i due, lontano dalle telecamere, potessero riprendere il discorso. Invece con questa notizia adesso cambia tutto.

Nella giornata di ieri, 25 aprile, Beatrice Luzzi ha postato un video sui suoi canali social dedicato alla Festa della Liberazione, ma prima ha voluto fare una rivelazione. Dopo essere stata in Albania per una partecipazione al Grande Fratello di quel Paese per fare una sorpresa all’amica Heidi Baci, Luzzi è rientrata in Italia e si è infatti diretta in un posto preciso, ospite di un uomo. E proprio da questo luogo ha girato un video per i suoi fan.

Beatrice Luzzi, il clamoroso annuncio: “Io insieme al papà di Sergio D’Ottavi…”

Da Bea nessun riferimento a Giuseppe con il quale da poco si è rivista a Roma all’ombra del Colosseo per scattare un selfie insieme. Sembrava finalmente che i due si stessero riavvicinando dopo le incomprensioni nate all’interno della casa. Ma dopo l’annuncio di ieri le speranze di “beabaldi” potrebbero essere definitivamente naufragate.

Beatrice al Circeo ospite da un uomo. Nessun mistero. È stata lei a spiegare tutto. Si tratta di Francesco Saverio D’Ottavi, papà di Sergio D’Ottavi, l’ex gieffino con cui Bea aveva legato molto all’interno della casa, ma che adesso sembra molto distante dall’attrice, completamento preso dalla relazione nata con Greta Rossetti.

“Ciao, ho alle spalle la montagna della Circe e un piccolo resort dove vengo ospitata gentilmente dal papà di Sergio. Sergio non c’à ma il papà sì, ed è super gentile e io super fortunata. Sono qui con il mio piccolo Elia perché ormai il grande è perso con la sua bella e volevo augurare a tutti voi una giornata della liberazione”.

Il video ha scatenato molte reazioni. “Ma qualcuno ha mai visto le foto del papà di Sergio? Sappiamo se è un figo? Perché mentre voi fate le guerre Madre potrebbe trovare di botto l’uomo della vita e diventare la regina Circe”, scrive un utente. “Eccolo tiè ammazza che bello è”, risponde un altro utente pubblicando la foto dell’uomo presa dal suo profilo Facebook. “È un bel tipo. Ha fascino e carisma. Ha la sua età, ma la porta in maniera egregia”. “Lui ha sempre detto di essere un fan di Bea. E l’altra volta ha fatto un post dove (senza dirlo chiaramente) non era d’accordo con l’atteggiamento del figlio, spiega un’altra fan, ricordando l’annuncio fatto dal papà di Sergio qualche giorno fa”; ha chiarito un altro commentatore.