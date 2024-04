Sergio D’Ottavi, ex coinquilino dell’ultima edizione del Grande Fratello, ancora nella bufera. E’ da giorni che si parla molto di lui e dei cambiamenti che ha lo hanno riguardato, non solo nel look ma rispetto anche alle amicizie che aveva creato all’interno della casa, almeno nella prima fase, in particolare con Beatrice Luzzi e Stefano Miele, da cui ormai si è discostato. Sui social D’Ottavi sta ricevendo diverse critiche per questo “voltafaccia”. Da poco al corso si è aggiunta una voce del tutto inaspettata.

Brutta tegola per Sergio D’Ottavi, oggetto di critica da parte di una persona a lui molto cara. Il surfista probabilmente non si aspettava un attacco così aperto. Sicuramente ci sarà rimasto male. Anche perché la cosa non è passata affatto inosservata. Se ne parla sia sui social, ma anche sulla stampa.

Leggi anche: “Siete ridicoli”. Nessun perdono per Anita e Alessio, l’ultimo video manda in bestia i fan di Beatrice





La trasformazione di Sergio D’Ottavi, interviene il papà del surfista

Il primo a putare il dito contro Sergio dopo la fine del Grande Fratello era stato l’amico Stefano Miele: “Non lo so, è sparito”, aveva risposto in una diretta social lo stilista a chi gli chiedeva se si stava vedendo con D’Ottavi. “Non so che dirvi sinceramente. Non risponde e si sta facendo i cavoli suoi, lo abbiamo perso“. I due avevano fatto ingresso insieme nella casa di Cinecittà, alla vigilia di Natale Forse per questo almeno nelle prime settimane tra i due si creò subito un legame forte, esteso a Beatrice Luzzi.

La trasformazione di Sergio secondo molti è cominciata quando il giovane si è innamorato di un’altra concorrente del Gf, Greta Rossetti. Questo ha portato Sergio ad allontanarsi dal nucleo originario di amicizie per passare più tempo con la bella influencer milanese. Dentro la casa poi il surfista ha trovato nuovi amici in Anita Olvieri, nemica giurata di Beatrice Luzzi, e Alessio Falsone.

A reality finito le distanze con Miele e Luzzi si sono ulteriormente accentuate. Ora davanti all’atteggiamento del figlio, interviene anche il padre Francesco Saverio, anche lui a quanto pare abbastanza deluso da Sergio. L’uomo ha scritto un commento su Facebook a proposito del rapporto tra Sergio e la sua fidanzata Greta molto duro.

Ecco le parole del padre: “Buon pomeriggio e grazie a chi taggandomi mi ha dato la possibilità di leggere. L’unico che ha ragione è Stefano che rivedrò presto. Gli altri hanno tutti torto compresi i nostalgici delle dinamiche interne che sono finite da un pezzo con il reality. Resto un fan della Luzzi e non sono nel p*sello di nessuno per poter capire cosa accade agli altri uomini, figlio e altri concorrenti maschi compresi”. Vedremo se Sergio saprà farsi perdonare.