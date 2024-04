Anita Olivieri e Alessio Falsone sono una delle coppie uscite dall’ultima edizione del Grande Fratello. C’erano moltissimi pareri contrastanti in merito a questa coppia che, nata sotto i riflettori, ha fatto molto discutere per i dubbi sollevati a causa della precedente relazione di Anita Olivieri con Edoardo Sanson, il suo storico ex fidanzato che nella casa più spiata d’Italia era entrato per farle una sorpresa.

I due sembrano essere più felici e affiatati che mai e, sui social, condividono spesso storie insieme. L’ex giffina romana, che negli ultimi giorni ha spiegato di aver chiuso il rapporto di amicizia con Giuseppe Garibaldi, risponde spesso su Instagram alle domande dei suoi follower e ha parlato del suo rapporto con l’imprenditore milanese spiegando il motivo per cui si è innamorata di lui.

Anita, lo scherzo di Alessio fa infuriare i fan di Beatrice Luzzi

“Tante. Quella che mi ha fatto più effetto è stata ‘Tu sei il mio Grande Fratello’ o ‘Tu sei il mio significato’. È una cosa forte da dire e non è dovuta. Ho capito cosa intendesse dire… Comunque è un romanticone, mi ha detto una valanga di cose meravigliose” – ha scritto Anita rispondendo alla curiosità della sua follower. Ma non finisce qui, perché poi in seguito ha aggiunto: “Ale è stato bravo con me, tutto qui. In un mese e mezzo mi ha dato e dimostrato quello che mi è mancato in anni.

Anita Olivieri e Alessio Falsone sembrano essere più innamorati e felici che mai e si stanno frequentando e conoscendo meglio senza telecamere e nella vita reale e spesso pubblicano video sui social dove mostrano le loro giornate. Tra questi, Anita ha condiviso un filmato di uno scherzo fatto dal fidanzato.

stanno cominciando ad essere ridicoli

pic.twitter.com/eDEw6mLRkO — 𝘍𝘪𝘭𝘭𝘦𝘳 💉👄 (@fillerlover) April 23, 2024

Su X il video è stato ripostato con la frase: “Stanno cominciando ad essere ridicoli”. Nel filmato si vede Anita ritirare un frullato con il nome sul bicchiere, ma non si legge Anita, si legge Beatrice. “Uno scherzo fatto da Alessio, che però non è piaciuto ai fan della Luzzi. Stanno cominciando? Lo erano dal giorno 0, o meglio lei lo era da Settembre! L’invidia è una brutta cosa, l’ossessione è peggio ancora🤡✨”, “Lei si conferma proprio una bulla… consiglio di riprendetela terapia”, “Fa così perché altrimenti non la cagherebbe nessuno a sta poraccia”, “Quando nessuno ti caga ma continui a cercare attenzione”, si legge.